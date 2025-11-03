Игровые мониторы AOC Agon Pro с QD-OLED-панелью

3 ноября 2025, 14:45

26,5-дюймовый (67,3 см) монитор оснащён QD-OLED-панелью разрешением 3840x2160, с частотой обновления 240 Гц, временем отклика 0,03 мс и технологией G-Sync, устраняющей разрывы изображения для максимально плавной и быстрой игры.



Благодаря HDR400 монитор демонстрирует великолепную детализацию и точность цветов, создавая эффект полного погружения — будь то динамичные онлайн-шутеры, MOBA-игры, экшены или одиночные приключения с богатой графикой.

Монитор дополнен удобными функциями — механизмом быстрого съёма для лёгкой установки и эргономичной ручкой для переноски. Замок Kensington помогает безопасно использовать его в общественных местах. Резиновый зажим для кабелей помогает аккуратно уложить провода и избавиться от беспорядка на рабочем столе. Регулировка по высоте, наклону, повороту и ориентации (портрет/альбом) обеспечивает комфортную игру на протяжении длительного времени.



34-дюймовый (86,4 см) монитор с мягким радиусом кривизны 1800R. Эта модель получила QD-OLED-панель, частоту обновления 175 Гц и разрешение UWQHD (3440?1440). Монитор задаёт новый стандарт погружения в игры, особенно в масштабных RPG и сюжетных проектах, а также в симуляторах гонок и полётов и динамичных экшен-тайтлах. Он также отлично подходит для игр от первого лица — шутеров и RPG, где формат 21:9 обеспечивает более широкий обзор сцены. Плавная частота 175 Гц и невероятно быстрые времена отклика до 0,03 мс гарантируют «текучий» геймплей.



Благодаря сертификации DisplayHDR True Black 400 и 10-битной глубине цвета с отображением 1,07 млрд оттенков монитор обеспечивает исключительную визуальную точность – это оценят не только геймеры, но и создатели контента, видеомонтажёры и графические дизайнеры. С монитором AG346UCD можно положиться, что изображение будет таким, каким оно задумано.