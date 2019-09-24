Новые телевизоры LG с поддержкой NVIDIA G-SYNC

24 сентября 2019, 11:15

Компания LG Electronics (LG) объединилась с NVIDIA, чтобы осуществить мечты геймеров и добавить поддержку NVIDIA G-SYNC® для некоторых моделей телевизоров OLED 2019 года (модель 65/55E9, модель 77/65/55C9).

Новые OLED продукты от LG отличает молниеносная скорость и чрезвычайное воспроизведение цветов. А их непревзойденные характеристики и качество изображения, подтвержденные тестированием на совместимость с NVIDIA G-SYNC Compatible, гарантируют возможность полного погружения в игру, без мерцания, разрывов изображения и подвисаний.



Благодаря исключительному качеству изображения, низкой задержке ввода и сверхбыстрому отклику, телевизоры OLED уже получили хорошую репутацию за обеспечение оптимальной игровой производительности. Совместимость с NVIDIA G-SYNC гарантирует получение еще большего количества впечатлений от компьютерных игр благодаря большому экрану лидирующих в отрасли моделей 4K OLED, доступных в размерах от 55"до 77".



Технология OLED от LG с самоподсвечивающимися пикселями позволяет пользователям глубже погрузиться в динамику игр, ведь точное управление отдельными пикселями обеспечивает невероятную реалистичность изображения. Кроме бесконечной контрастности и высокой точности воспроизведения цветов телевизоры обеспечивают сверхбыстрый отклик с частотой обновления до 120 Гц. Задержка ввода, ценой которой может стать победа или поражение, практически невидимая – 6 мс для контента с разрешением 1440p при частоте обновления 120 Гц и 13 мс для 4К контента при частоте обновления 60 Гц. Минимальная задержка ввода OLED телевизоров LG, составляющая менее одного кадра без потери качества изображения, делает их лучшими дисплеями для игр.



К тому же последние модели LG OLED телевизоров поддерживают ряд популярных HDR форматов, которые обеспечивают еще больше удовольствия от игр. Пользователи могут запускать совместимые версии игр в динамическом формате HDR10 или Dolby Vision (до 120 кадров в секунду для контента Full HD) и воспользоваться преимуществами, которые дает стандарт HDMI 2.1, а именно: режим автоматического снижения значения задержки (ALLM), расширенная версия реверсивного звукового канала (eARC) и переменная частота обновления (VRR).



Чтобы еще больше усилить ощущение погружения во время игры или просмотра динамического контента, модели LG OLED телевизоров 2019 поддерживают кинематографические форматы аудио, в том числе технологии Dolby Atmos и инновационную технологию Dolby TrueHD, которые обеспечивают полноценное воспроизведение звука без потерь. Пользователи могут слышать и видеть контент так, как это и было задумано его авторами, ведь новые телевизоры поддерживают все современные форматы воспроизведения аудио и видео. Есть в этих моделях и функция интеллектуального воспроизведения звука на основе технологии глубокого обучения LG, которая позволяет окунуться в объемное звучание 5.1.



Поддержка G-SYNC Compatible от NVIDIA в LG OLED телевизорах 2019 года станет доступной на отдельных рынках через обновление прошивки в следующие несколько недель.