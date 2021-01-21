Samsung скоро начнёт выпуск первых в мире OLED-дисплеев для ноутбуков c 90Гц

21 января 2021, 11:45

Компания Samsung Display объявила о том, что до конца текущего квартала организует массовое производство первых в мире панелей на органических светодиодах (OLED) с частотой обновления 90 Гц, предназначенных для использования в портативных компьютерах.

На первых порах будет начат серийный выпуск новых дисплеев с диагональю 14 дюймов. Производство таких экранов стартует в марте. Затем, вероятно, будет освоено массовое изготовление 90-Гц панелей OLED для ноутбуков с другим размером, скажем, 15,6 дюйма.



Samsung подчёркивает, что новые экраны обеспечат отличное качество изображения. Проведённые компанией тесты показали, что OLED-дисплеи с частотой обновления 90 Гц по размытию картинки сопоставимы с традиционными ЖК-панелями, имеющими частоту обновления 120 Гц.



Добавим, что органические светодиоды самостоятельно излучают свет, а значит, не нуждаются в подсветке. Дисплеи данного типа также могут похвастаться небольшой толщиной.

Можно ожидать, что первые портативные компьютеры, оборудованные новыми экранами OLED, поступят в продажу во втором квартале нынешнего года.

(С) 3dnews.ru