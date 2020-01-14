MSI представляет линейку продуктов на выставке CES-2020

14 января 2020, 12:15

На выставке CES-2020 компания MSI представляет широкую линейку продуктов, включающую ноутбуки, компьютеры, мониторы и компоненты.

Среди них – игровой ноутбук, способный стать полноценной заменой стационарной геймерской системе, портативный монитор с частотой обновления 240 Гц и целый ряд решений, нацеленных на людей творческих профессий: фотографов, аниматоров, композиторов.



“Выставка CES – это встреча увлеченных технологиями людей, и мы не только с гордостью представляем новые решения для геймеров и профессионалов, но и рады поделиться своим видением будущего нашей индустрии, – заявил Чарльз Чиан, генеральный директор компании MSI. – Мы считаем, что технологии могут еще более тесно интегрироваться в жизнь людей, и наша новая продуктовая линейка дает некий намек на это будущее.”



Свежее дополнение к линейке ультрапортативных и ультрамощных игровых ноутбуков MSI, модель GS66 Stealth выполнена в корпусе со сдержанным дизайном и мощной системой охлаждения, включающей в себя три вентилятора с рекордно тонкими лопастями. Устройство может оснащаться опциональным игровым дисплеем с частотой обновления экрана 300 Гц. Строгий черный цвет и отличная автономность благодаря аккумулятору высокой емкости (99,9 Вт·ч) делают эту модель отличным выбором для профессионалов, которые геймеры в душе.



Отличный выбор для увлеченных геймеров, ноутбук GE66 Raider выполнен в совершенно новом корпусе и обладает целым рядом инновационных функций, включая панорамную атмосферную подсветку, игровой дисплей с частотой обновления 300 Гц и аккумулятор емкостью 99,9 Вт·ч.



Ноутбук GE66 Raider также будет доступен в выпущенной ограниченным тиражом версии, чей дизайн является плодом сотрудничества MSI с известным цифровым художником Коули Верцем, работавшим над концепт-артом к ряду фильмов (приквелы «Звездных войн», «Трансформеры», «Железный человек», «Первый мститель: Противостояние» и др.).



Компьютер MEG Aegis Ti5 оснащается OLED-дисплеем с регулятором скорости Gaming Dial, который позволяет «на лету» изменять игровую производительность системы. В аппаратную конфигурацию входят видеокарта MSI GeForce RTX 2080 Ti и новейший процессор Intel Core i9. Кроме того, MEG Aegis Ti5 является первым компьютером, совместимым с технологией 5G.



Игровой монитор Optix MEG381CQR не только обеспечивает полное погружение в виртуальные миры, но и предлагает пользователю инновационные средства управления, включающие дополнительный OLED-дисплей.



Серия Optix MAG34 включает в себя первый в мире монитор с изогнутым экраном, кривизна которого составляет 1000R – это больше, чем у обычных игровых моделей. Изготовленная по технологии Super PVA панель в сочетании с технологией «квантовых точек» способна отображать 1,07 миллиарда различных оттенков. Монитор также может похвастать низким временем отклика и отличной контрастностью с глубоким черным цветом и ярчайшими светлыми оттенками.



Монитор Optix MAG161 – это полнофункциональный портативный монитор, предназначенный и для работы, и для развлечений. Выполненный в тонком корпусе толщиной всего 5 мм, он оснащен IPS-панелью с частотой обновления 240 Гц и подключается по интерфейсам USB-C или HDMI. Optix MAG161 – отличное решение для игр и работы в мобильных условиях.



Видеокарта GeForce RTX 2080 Ti Lightning от MSI – это рекордно высокая скорость в сочетании со смелыми инновациями. Ее отличает эксклюзивная система охлаждения Tri-Frozr, работающая с минимальным шумом благодаря трем отмеченным наградами вентиляторам TORX 3.0 с двойными шарикоподшипниками. Кроме того, она наделена персонализируемой полноцветной подсветкой и информационным OLED-дисплеем.





Мобильная профессиональная студия Creator 17 – это первый в мире ноутбук с дисплеем, подсветка которого реализована на базе мини-светодиодов. Благодаря этому Creator 17 также является первым ноутбуком с поддержкой стандарта расширенного динамического диапазона HDR1000. Пиковая яркость его 17-дюймового экрана формата 4K составляет 1000 кд/м2, поэтому он способен передать и ярчайшие светлые оттенки и глубокий черный одновременно. Кроме того, Creator 17 способен отображать все оттенки цветового пространства DCI-P3, что означает максимально точную цветопередачу.



Ранее выпущенный в белом и карбоново-сером вариантах, ноутбук Prestige 14 теперь будет доступен и в элегантном розовом цвете. Тонкий корпус из высококачественных материалов, высокая производительность и дисплей True Pixel с точной цветопередачей – все эти достоинства серии Prestige, разумеется, отличают и новую версию Prestige 14.



Первая клавиатура MSI для профессионалов, модель CK40 использует бесшумные ножничные переключатели и обладает специальным покрытием, препятствующем появлению загрязнений. Устройство подключается кабелем или по беспроводному интерфейсу (Bluetooth или 2,4 ГГц).



Благодаря эргономичной форме, снижающей нагрузку на запястье, мышь CM30 представляет собой отличный инструмент для творческой работы. Она наделена бесшумными переключателями Kailh, рассчитанными на 5 миллионов нажатий, и поддерживает различные варианты подключения к компьютеру. Это выполненное в белоснежном корпусе устройство станет отличным дополнением к клавиатуре MSI CK40.



Беспроводные вставные наушники CH40 отличаются превосходной эргономикой и изящным дизайном. После первоначальной настройки их подключение по интерфейсу Bluetooth 5.0 осуществляется практически моментально. Устройство совместимо со стандартом 5G.

