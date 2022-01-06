MSI отказалась от личного присутствия на CES 2022

6 января 2022, 10:45

В связи с распространением штамма «Омикрон» компания MSI – ведущий производитель игровых устройств в мире – вынуждена отменить ранее запланированное физическое участие на выставке CES 2022.

«Декабрьский рост числа случаев заражения омикрон-штаммом COVID-19 на территории США вынудил нас отказаться от личного присутствия на CES 2022 и провести презентацию новых продуктов в онлайн-формате ради безопасности наших сотрудников, покупателей и фанатов », - заявил Сэм Чен, вице-президент MSI по маркетингу.В рамках выставки CES 2022 MSI проведёт два виртуальных мероприятия – MSI Gamerverse и MSI-VERSE – на которых будут представлены новые линейки продуктов для геймеров, профессионалов и создателей контента. Прямую трансляцию MSI Gamerverse можно будет посмотреть 5 января в 00:00 по МСК, а трансляция MSI-VERSE будет доступна для просмотра с 5 по 8 января включительно. Онлайн-презентация MSI Gameverse будет посвящена новому поколению ноутбуков, а на MSI VERSE будут объявлены прочие новинки, включая мониторы, компоненты для сборки ПК, а также игровая периферия. Что касается самой концепции MSI-VERSE, то она включает в себя серии продуктов как для геймеров, так и для профессионалов и создателей контента. Став частью мета вселенной MSI VERSE, пользователи смогут исследовать новейшие аппартные и программные решения, участовать в стримах, играть в игры, зарабатывать виртуальные монеты, а также получить шанс выиграть роскошные призы.