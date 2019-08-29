MSI представляет обновленную линейку ноутбуков для творческих профессионалов

29 августа 2019, 12:15

MSI продолжает расширять серию своих устройств, предназначенных для профессионалов, занимающихся обработкой мультимедийного контента.

Свежие модели ноутбуков MSI, оснащенные лучшими в своем классе процессорами, будут представлены совместно с компанией Intel на выставке IFA, которая пройдет с 6 по 11 сентября. Мощный процессор Intel Core i7 10-го поколения и новые дисплеи профессионального уровня True Pixel являются ключевой особенностью ноутбуков Prestige 14 и 15, которые помогут каждому с еще большей эффективностью реализовывать свои творческие проекты.



По мере эволюции оборудования и приложений для творческой работы высокая вычислительная мощность становится критически важным фактором. Всегда стремясь к инновациям, компания MSI отвечает на потребности пользователей новыми моделями серий Prestige и Modern. При этом ноутбуки Prestige являются первыми в мире, оснащенными шестиядерным процессором Intel 10-го поколения и обеспечивают значительно более высокую производительность по сравнению со своими предшественниками, особенно под многопоточными нагрузками.



Быстрая обработка данных чрезвычайно важна для всех, кто занимается мультимедийным контентом, будь то на профессиональном или любительском уровне. Благодаря новому процессору Intel Core i7 десятого поколения, пользователи ноутбуков Prestige смогут с еще большим комфортом работать с несколькими приложениями одновременно, быстрее обрабатывать двухмерные изображения и трехмерные модели. Такая производительность придется по вкусу фотографам, аниматорам, композиторам, YouTube-блогерам.



Скорость работы в программах для обработки контента, например Photoshop, возрастает на существенную величину – до 40%.



Кроме того, благодаря новейшим видеокартам серии NVIDIA GeForce GTX 16, ноутбуки Prestige значительно повышают производительность при рендеринге и предварительном просмотре 4K-видео в приложении Premiere.



Лучше сто раз увидеть, поэтому точность цветопередачи важна и при создании творческой работы, и при ее представлении публике. Дисплей True Pixel, которым оснащаются новые ноутбуки MSI, обладает разрешением 4K/UHD, поддерживает калибровочную технологию True Color, способен выводить 100% оттенков цветового пространства AdobeRGB и отличается безупречной точностью цвета (Delta-E<2). Все дисплеи True Pixel обладают сертификацией CalMAN, подтверждающей их великолепную цветопередачу.



Получению еще более красочного изображения способствует тонкорамочная конструкция дисплея, представленная у обеих моделей, – относительная площадь экрана составляет примерно 90%.



Безупречное изображение на дисплее True Pixel

Серия Prestige: высокая мощность в легком корпусе

Еще одним преимуществом серии Prestige является легкость: вес моделей Prestige 14 и 15 составляет 1,2 и 1,6 кг, соответственно. При этом в их тонких корпусах, изготовленных из алюминия со шлифованной поверхностью, воплощены все необходимые современные технологии, поэтому легкость и компактность никоим образом не сказываются на эффективности работы.



Чтобы создать ноутбуки, идеально подходящие для творческих проектов, специалисты MSI ставят себя на место будущего их пользователя. Вот почему Prestige 14 и 15 отличаются идеально выверенной эргономикой, в частности приподнятой клавиатурой с глубоким ходом клавиш (1,5 мм) для хорошего тактильного отклика. Экран устройств раскрывается на угол до 180 градусов – его можно положить на стол, чтобы показать коллегам результаты своей работы.



Корпуса новых ноутбуков доступны в различных цветовых вариантах, потому что вкусы пользователей различаются между собой. Как и подразумевает название серии, эти устройства представляют собой престижный аксессуар современного человека. Карбоново-серый вариант с потрясающей голубой отделкой по бокам отражает и минимализм творцов, и искушенность бизнесменов. (* Белый вариант корпуса появится в ближайшем будущем.)



Серия Prestige: высокая мощность в легком корпусе

Модели Prestige – 16 часов автономной работы

Пользователей ноутбуков волнует не только производительность и размер экрана, поэтому новые модели MSI готовы удивить своих владельцев и другими параметрами, в частности временем автономной работы. Безусловным победителем в гонке на время выходит серия Prestige: благодаря аккумулятору нового образца Prestige 15 предлагает фантастическую автономность – 16 часов без подзарядки, а время автономной работы модели Prestige 14 составляет 10 часов. С этими ноутбуками можно продуктивно творить целый день без привязки к розетке.



Обе модели – Prestige 14 и Prestige 15 – оснащаются парой высокоскоростных портов Thunderbolt™ 3, поддерживаемых процессором Intel Core 10-го поколения. Беспроводной интерфейс может быть представлен модулем Wi-Fi 6, который обеспечивает в 3 раза более высокую пропускную способность по сравнению с предыдущими стандартами Wi-Fi.