Белоснежный ноутбук MSI Prestige 14

5 ноября 2019, 15:15

Дух поиска и креативности нашел свое воплощение в серии ноутбуков MSI под названием Prestige.

Эти идеально продуманные устройства обладают не только уникальным дизайном, но и невероятной мощностью. Они станут опорой для вашего вдохновения и позволят реализовать всю красоту ваших творческих идей. После успешного выпуска модели Prestige 14 в корпусе серого цвета компания MSI теперь рада представить ее белоснежную версию.



Ноутбук Prestige 14 выполнен в невероятно легком и тонком алюминиевом корпусе. Компактный и прочный, он готов сопровождать вас, куда бы вы ни направились. Устройства для творческой работы сами должны выглядеть креативно. Белоснежный цвет корпуса новой версии Prestige 14 – символ вдохновения, словно нетронутый холст, на котором художник готовится создать свой шедевр. Лаконичный дизайн устройства отражает его профессиональную направленность, равно как и уверенную в себе элегантность его владельца.



Создание корпуса чистого белого цвета – непростая задача, особенно учитывая тот факт, что поверхность ноутбука Prestige 14 является не глянцевой, как у моделей прошлых поколений, а матовой. Чунгби Ли, главный дизайнер ноутбуков MSI, подчеркнул, насколько трудно добиться такого эффекта: «это сложнее, чем можно себе представить». Например, идеальный белый цвет нельзя получить обычным анодированием алюминиевого сплава. В результате долгого тестирования и анализа команда разработчиков пришла к решению использовать метод высокотемпературного обжига, позаимствованный из автомобильной промышленности. С точки зрения потребителя, визуальные и тактильные качества такой отделки значительно превосходят прочие варианты.



Для предотвращения пожелтения корпус обрабатывается специальным трехслойным покрытием. В отличие от обычных ноутбуков, которые тестируются в лабораторных условиях, данную модель испытывали в условиях реального использования, в том числе при длительном пребывании на солнце. Устойчивость к царапинам и долговечность отделки проверялись в бессчетных экспериментах. У дизайнеров ушло несколько месяцев, чтобы добиться ее идеальной гладкости.



Несмотря на все трудности, связанные с разработкой и производством такого устройства, специалисты MSI достигли желаемого – идеально белый ноутбук с тонким корпусом и лаконичным дизайном станет превосходным дополнением образа его владельца.





Ноутбук Prestige 14 – это не только красивый дизайн, но и мощная аппаратная конфигурация. В нем используется новейший процессор Intel Core i7 десятого поколения, поэтому несмотря на свою портативность и малый вес он обеспечивает высокую производительность. Шестиядерный процессор ускоряет работу профессиональных приложений, позволяя творить еще продуктивнее.



Чистый цвет – это не только особенность дизайна ноутбука Prestige 14, но и отличительная черта его дисплея True Pixel. Благодаря эксклюзивной калибровочной технологии он обладает достоверной цветопередачей, которая ценится всеми профессионалами, работающими с мультимедийным контентом. Еще одним важным параметром для них является мобильность, и поэтому данная модель оснащена аккумулятором высокой емкости, который позволяет работать 10 часов без подзарядки.