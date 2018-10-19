MOYO дарит скидки в честь своего дня рождения

19 октября 2018, 17:12

Обычно подарки дарят именинникам, но у MOYO все наоборот. В период с 17 по 23 октября компания отмечает свой девятый день рождения и дарит покупателям приятные скидки и бонусы.

Покупателям доступны свыше 2 тыс. акционных товаров – на них распространяется скидка до 50%, или же предлагаются специальные подарки и бонусы. Например, новый мобильный телефон можно будет приобрести всего за 259 грн., а ноутбук – за 5400 грн. Кроме того, в период празднования ежедневно на сайте и в розничных магазинах будут представлены товары с уникальной ценой, действующей только в течение суток.

Компания MOYO была создана в октябре 2009 года, когда был открыт первый розничный магазин. Ключевой особенностью компании на протяжении всех девяти лет развития является полная «белизна» – магазины продают только официальную продукцию с соблюдением всех законодательных норм.

В этом году компания начала процесс реформатирования - в сентябре в столичном ТРЦ DreamTown открылся первый концепт-стор. Он объединил комфортный магазин, точку выдачи заказов и expirience-зоны.

На сегодняшний день сеть MOYO насчитывает 45 магазинов и представлена в 26 городах Украины. Клиенты могут купить товар в розничных магазинах, заказать в интернет-магазине moyo.ua или сделать заказ через call-center 0 800 507 800. Кроме того, в сети MOYO представлен единственный в Украине круглосуточный магазин техники и электроники.