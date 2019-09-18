25 смартфонов iPhone Xr в подарок: кто и где дарит модные гаджеты

18 сентября 2019, 10:45

День рождения – точно радостный день, особенно в том случае, когда подарки дарит сам именинник. И главные из них – 25 смартфонов Apple iPhone Xr!

Во второй половине сентября популярная торговая сеть электроники и бытовой техники Фокстрот отмечает 25-летие. По этому случаю покупателей ждёт множество ценных подарков и сюрпризов.

«Осень 2019 года – особенно значима для всей команды Фокстрот и наших любимых покупателей, количество которых является нашим главным достижением. Мы отмечаем юбилей и начинаем новый этап в истории бренда: обновляем магазины сети, меняем стиль и голос в коммуникации с клиентом, совершенствуем работу по всем направлениям, – прокомментировала юбилей компании маркетинг-директор Фокстрот Наталия Ставрати. – Поэтому наш день рождения – это, прежде всего, праздник для покупателей, которые ценят наши старания и стимулируют нас быть ещё лучше».

Акция «Дарим 25 iPhone Xr к 25-летию» от Фокстрот стартовала 16 сентября и продлится до 30 сентября 2019 г. Чтобы получить реальный шанс выиграть крутой смартфон, необходимо приобрести товар на сумму от 1 000 грн. одним чеком в период проведения акции (в любом розничном магазине или онлайн-площадке), быть участником программы лояльности «Фокс-клуб» или зарегистрироваться после покупки.

Розыгрыш 15-ти айфонов (по одному в сутки) проводится ежедневно за предыдущий день рандомным способом, а с результатами можно будет ознакомиться в социальных сетях и на сайте Foxtrot.

Кроме того, 1 октября состоится мега-розыгрыш сразу 10-ти iPhone Xr, множества других подарков от Фокстрот и партнеров праздника: 43-дюймовых телевизоров, пылесосов, холодильника, стиральной машины, духового шкафа и многого другого.

Также именинник готовит дополнительные бонусы за покупки, акционные цены на популярные модели смартфонов, ноутбуков, крупной и мелко-бытовой техники, посуды и аксессуаров.

Успейте поздравить Фокстрот и получить мега-подарок!