Цитрус предлагает три варианта покупки iPhone XR

26 октября 2018, 13:19

2 ноября начинаются официальные продажи iPhone XR в Украине. Стоимость iPhone XR 64GB — от 30 999 гривен.

Цитрус предлагает три простых и понятных сценария покупки, дающих лучшую свободу выбора для покупателей. Предзаказ можно оформить с 26 октября по 1 ноября.

Все покупатели новых iPhone получат возврат денег на бонусный счет в размере 20% от покупки. Сумму, размер которой может достигать 7 400 гривен, можно будет потратить на любые аксессуары — защитные чехлы, пленки, беспроводные колонки, наушники и даже курсы Цитрус Академии, где научат как стать звездой Instagram, обучат пилотированию дрона или монтажу видео. Бонусы начисляются в течение трех дней после покупки, а потратить их можно в течение недели, оплатив 50% стоимости товаров или услуг.Оплата в рассрочку делает покупку нового iPhone доступной каждому. Рассрочка предоставляется на месте и позволяет разделить платежи на 25 равных частей, при этом стоимость iPhone остается прежней и не зависит от инфляции. Это прекрасная возможность получить ультрасовременный смартфон всем, кто о нем мечтал.Только со 2 до 4 ноября можно получить персональную скидку - 10% на покупку нового iPhone XR, воспользовавшись программой Цитрус Обмен.