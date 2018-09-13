Официальные продажи iPhone 2018 в Украине начнутся в первой половине октября

13 сентября 2018, 13:15

12 сентября со сцены Театра Стива Джобса компания Apple презентовала четыре новых устройства, обновив линейку смартфонов и представив новое поколение умных часов.

Компания «Цитрус», лидер рынка по продажам техники Apple в Украине, уверена в том, что 4-й квартал 2018 года на украинском IT рынке пройдет под знаком Apple в силу выхода сразу трех уникальных моделей iPhone и революционных Apple watch 4 поколения, открывающих новую эру и новые возможности для пользователей.



Новые iPhone Xs и iPhone Xs Max объединяют в себе лучшие качества iPhone X и iPhone 8, значительно превосходя их по возможностям. Увеличенные диагонали дисплеев iPhone расширяют удобство работы этих смартфонов, сохранив привычный для пользователей комфорт и практичность в повседневном использовании, помноженные на эталонный в отрасли дизайн. Еще одна модель носит имя iPhone Xr и обладает более доступной ценой при той же высокой производительности. В iPhone 2018 года используется новейший процессор Apple A12 Bionic, оснащенный дополнительным модулем для машинного обучения. Его появление позволяет вывести на новый уровень качество фото- и видеосъемки, и открыть возможности для игр с технологией дополненной реальности. А новый технологический процесс производства процессора обеспечивает не только рост производительности, но и заметное снижение энергопотребления новинок. В умных часах 4 поколения увеличена площадь дисплея, кардинально переработан интерфейс, на котором теперь отображается больше полезной информации. Настоящий прорыв сделан в сфере защиты здоровья — используя специальный новый датчик часы научились снимать электрокардиограмму сердца.



По мнению Цитрус три новых модели iPhone и революционные умные часы гарантированно обеспечат рост продаж на украинском IT рынке в 4-м квартале 2018 года на 90%+ по сравнению с предыдущим годом, предложив покупателям еще большую свободу выбора.

Согласно данным исследовательской компании GfK Ukraine продажи iPhone в 4 квартале 2017 года выросли по сравнению с 2016 годом на 67% в денежном выражении. При этом продажи в Цитрусе за аналогичный период продемонстрировали самый большой прирост — на впечатляющие 103%. В этом году Цитрус прогнозирует начало официальных продаж новых iPhone 2018 в первой половине октября этого года. По мнению экспертов Цитрус применяя iPhone XR будет начинаться от 29 999 грн, iPhone XS – от 39 999грн, iPhone XS Max – от 44 999 грн. Apple Watch в алюминиевом корпусе будут представлены по цене от 13 990 грн, и на рынок вернулась модель в стальном корпусе по цене от 22 990 грн.



iPhone XS и iPhone XS Max – герои большого экрана

Великолепные iPhone Xs и iPhone Xs Max оснащены невероятно прочными AMOLED-дисплеями Super Retina с диагоналями 5.8 и 6.1 дюймов. Потрясающий безрамочный дизайн позволил не просто сохранить, а даже уменьшить размеры смартфона — физические размеры iPhone Xs Max с диагональю 6.1 дюйма меньше, чем у прошлогоднего iPhone 8 Plus с диагональю 5.5 дюйма. Инновационный процессор Apple A12 Bionic оптимизирован для новых вызовов в виде игр с дополненной реальностью и фотосъемке. Он открывает простор для творчества и впечатляющих результатов даже в условиях сложного освещения. Оба новых смартфона используют двойную камеру с оптической стабилизацией. При фотосъемке процессор выполняет до триллиона операций в секунду, применяя сложнейшие алгоритмы обработки изображения — все ради захватывающих дух фотографий. Съемка против солнца, съемка на воде или снегу — все это теперь не проблема для владельцев iPhone Xs и iPhone Xs Max! Высочайшая производительность процессора A12 Bionic будет востребована в играх с дополненной реальностью, требующих значительных вычислительных мощностей, на которые способны только эти смартфоны. Впервые в истории смартфоны Apple получили защиту по классу IP68, при которой можно погружать телефон на глубину до 2 метров в течение 30 минут — Apple гарантирует, что смартфоны прекрасно переносят пролитые на них чай, кофе или газировку. Оставить заявку на покупку можно на сайте Цитрус здесь

iPhone XR – воплощение красоты и интеллекта

Прекрасно дополняет новую линейку смартфонов Apple 2018 года iPhone Xr с диагональю экрана 6.1 дюйма. Apple называет его дисплей Liquid Retina лучшим ЖК-экраном в отрасли, безупречно и точно передающим цвет. iPhone Xr сохраняет традиции дизайна, заложенные предыдущими поколениями iPhone и предлагает шесть цветовых вариантов корпуса из алюминия и стекла— белом, черном, голубом, желтом, коралловом и красном . Но при этом разительно отличается от своих предшественников безрамочным дизайном, при этом превосходя по производительности прошлогодний iPhone X в восемь раз!— Процессор A12 Bionic производит 5 триллионов операций в секунду, тогда как прошлогодний A11 Bionic, используемый в iPhone X способен на 600 миллиардов операций в секунду. iPhone Xr поддерживает фирменную систему идентификации по лицу пользователя FaceID. Оставить заявку на покупку можно на сайте Цитрус здесь Apple Watch 4 поколения



Самые серьезные преобразования произошли в линейке умных часов Apple c момента их выхода на рынок. Они стали больше — вместо версий с 38 и 42 мм теперь будут часы с 40 и 44 мм ремешками. Площадь дисплея выросла на 35%, что вместе с новым переработанным интерфейсом позволило значительно увеличить количество полезной информации на экране и разработать принципиально новые варианты визуализации цифровых циферблатов. Новый 64-битный двухъядерный процессор S4 позволил вдвое увеличить производительность часов. Настоящим прорывом стало определение электрокардиограммы сердца, для которой часы получили новый специализированный сенсор. Данные ЭКГ могут быть сохранены в виде PDF-файла и отправлены врачу. Значительно повысилась точность определения активности пользователя — теперь часы способны распознавать подъем по ступенькам и определять падение пользователя. Последняя функция может быть очень полезной для людей, требующих дополнительного ухода — если в течение 60 секунд после падения пользователя часы не зарегистрируют движений, они автоматически отправят сообщение об этом на заранее предустановленный номер телефона. Оставить заявку на покупку можно на сайте Цитрус.