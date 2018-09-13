Новый "доступный" iPhone XR оценен в $750

13 сентября 2018, 8:43

Помимо презентации двух новых флагманских iPhone XS и iPhone XS Max, компания Apple анонсировала также и более «доступную» версию нового «яблокофона» - iPhone XR.



В качестве аппаратной платформы «под капотом» процессор A12 Bionic, созданный по 7-нм техпроцессу.Диагональ дисплея 6,1 дюйма, а его разрешение 1792х828 точек. В основе – матрица Liquid Retina. Плотность пикселей на дюйм – 326ppi.Основная камера у этого терминала получилась одинарной с широкоугольным объективом и сенсором на 12Мп. Фронтальная камера – 7Мп. Отдельно отмечена поддержка разблокировки по лицу пользователя Face ID.Корпус защищен по стандарту IP67.В продаже новинка окажется в версии с объемом памяти 64 ГБ, 128 ГБ и 256 ГБ.Стоимость – от $749.Принимать предварительные заказы на iPhone XR производитель начнет 19 октября.