Новый "доступный" iPhone XR оценен в $750

Помимо презентации двух новых флагманских iPhone XS и iPhone XS Max, компания Apple анонсировала также и более «доступную» версию нового «яблокофона» - iPhone XR.
В качестве аппаратной платформы «под капотом» процессор A12 Bionic, созданный по 7-нм техпроцессу.
Диагональ дисплея 6,1 дюйма, а его разрешение 1792х828 точек. В основе – матрица Liquid Retina. Плотность пикселей на дюйм – 326ppi.
Основная камера у этого терминала получилась одинарной с широкоугольным объективом и сенсором на 12Мп. Фронтальная камера – 7Мп. Отдельно отмечена поддержка разблокировки по лицу пользователя Face ID.
Корпус защищен по стандарту IP67.
В продаже новинка окажется в версии с объемом памяти 64 ГБ, 128 ГБ и 256 ГБ.
Стоимость – от $749.
Принимать предварительные заказы на iPhone XR производитель начнет 19 октября.