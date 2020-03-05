Что может предложить пользователям смартфон iPhone XR

5 марта 2020, 17:47

Осенью 2018 года компания Apple выпустила «бюджетный» флагман iPhone XR. У модели большой выбор ярких корпусов, IPS-дисплей и качественная камера. Что может предложить пользователям девайс и стоит ли его покупать, читайте в материале.

Главной особенностью apple iphone XR консультанты интернет-магазина Stylus.ua называют дизайн. Девайс поражает количеством цветовых решений — оттенки яркие и насыщенные. Производитель выпустил модель в шести вариантах: коралловый, черный, белый, синий, красный, желтый. Но несмотря на выбранный корпус, рамка вокруг экрана останется черной.



В качестве материала для боковых граней использовался алюминий, а тыльная поверхность корпуса полностью покрыта стеклом. Кнопки и рабочие элементы расположены в привычном месте, кроме лотка для SIM-карты — его сдвинули ближе к нижней части. Размеры у гаджета внушительные — 150.9х75.7х8.3 мм при весе 194 грамма. Однако при использовании это не вызывает дискомфорта и устройство уверенно лежит в руке.



iPhone XR: экран

Сверху экрана расположен вырез, который прячет в себе разговорный динамик, датчики и фронтальную камеру. По сравнению с предшественниками XR получил 6.1 дюймовый дисплей с IPS-матрицей. Разрешение экрана устройства составляет 1792х828, с плотностью точек 326 ppi. Смартфон порадует хорошими углами обзора без сильного цветового сдвига даже при больших отклонениях.

iPhone XR: характеристики

У смартфона iphone xr характеристики действительно впечатляют и ближайшие несколько лет пользователям не придется задумываться о запасе производительности. Вот что об этом написано на сайте Stylus.ua:



- Девайс работает на шестиядерном процессоре A12 Bionic.

- Объем оперативной памяти составляет 3 Гб.

- Несколько вариантов встроенной памяти: 64, 128 и 256 Гб.



Постоянное обновление операционной системы позволяет улучшить производительность устройства и добавить новые функции, как совместное прослушивание или быстрая панель инструментов.

Основная камера устройства имеет 12 Мп широкоугольный объектив. Пользователям доступны разнообразные настройки:

- Эффект размытия заднего фона.

- Три варианта портретного освещения.

- Технология Smart HDR.

- Автофокусировка по технологии Focus Pixels и другие.



Фронтальная камера на 7 Мп имеет шесть типов портретного освещения, а также дает возможность создавать Animoji.



При хорошем освещении кадры получаются четкими и насыщенными без явных пересветов. Ночью гаджет выдает достаточно хорошую картинку без зернистости. В целом камера iPhone XR намного лучше справляется с шумами на фото и выдает более детализированную картинку, нежели предыдущие модели бренда.

iPhone XR: автономность

В девайсе установлен несъемный аккумулятор на 2942 мАч с поддержкой беспроводной зарядки. По заверениям производителя гаджет продержится:



- В режиме разговора — до 25 часов.

- При работе в интернете — до 15 часов.

- Воспроизводя аудио — до 65 часов.

iPhone XR: комплект поставки

iPhone XR имеет такой же комплект поставки, как и три предыдущих поколения:



- Смартфон.

- Блок питания.

- Lightning-кабель.

- Скрепка для лотка SIM-карты.

- Проводные наушники EarPods.

- Инструкция пользователя.

- Набор наклеек с логотипом компании.



Смартфон iPhone XR — прекрасная альтернатива дорогим флагманам с сохранением превосходной функциональности. Девайс является одним из самых привлекательных продуктов бренда в соотношении цена-качество. Приобрести данный гаджет в интернет-магазине Stylus.ua в марте 2020 года можно по цене от 15 999 грн.