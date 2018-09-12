Новый "бюджетный" iPhone XR – характеристики, стоимость и дата начала продаж

12 сентября 2018, 23:28

Сегодня, в рамках пресс-конференции Apple в Купертино, компания представила свой новый "доступный" Apple iPhone XR.



Новинка получила 6,1-дюймовый LCD Liquid Retina - экран с разрешением 828х1792 точки и плотностью 326 ppi.



Основная камера у этого аппарата одинарная с широкоугольным объективом и сенсором на 12Мп. Фронтальная камера получилась 7Мп. Отдельно отмечена возможность разблокировки по лицу пользователя – Face ID.



В качестве аппаратной платформы "под капотом" 7-нм процессор A12 Bionic, в "связке" с которым 4-ядерная графика.



Корпус терминала защищен от проникновения внутрь воды и пыли по стандарту IP67.

Отдельно отмечается гигабитный LTE и dual-SIM.Объем встроенной пользовательской памяти 64 ГБ, 128 ГБ и 256 ГБ.Стоимость – от $749.В продаже "трубка" появится в белом цветовом решении корпуса, а также синем, желтом, коралловом.Официальная дата релиза - 26 октября. Начало приема предварительных заказов – 19 октября.