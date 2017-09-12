Apple представила iPhone 8, iPhone 8 Plus и iPhone X

12 сентября 2017, 23:55

12 сентября Apple представила новые смартфоны iPhone 8, iPhone 8 Plus и iPhone X, которые заряжаются без проводов и работают на шестиядерном процессоре A11 Bionic.

64-битный процессор A11 Bionic имеет 4,3 млрд. транзисторов и работает на 70% быстрее, чем А11, кроме того и новый графический чип на 30% быстрее.

iPhone 8 имеет Retina HD-дисплей с True Tone диагональю 4,7 дюйма, а iPhone 8 Plus — 5,5″. Смартфоны будут доступны в трех цветах: серебристом, сером и золотистом.

Смартфоны снабжены 12 Мп камерами с диафрагмами f1.8 и f2.8. Можно снимать 4К-видео с 60 fps или Full HD видео с 240 fps.

Смартфоны имеют встроенную память от 32 до 256 ГБ и поддерживают Bluetooth 5.

iPhone X имеет экран Super Retina диагональю 5,8 дюймов с разрешением 2436х1125 точек (458 ppi).

Смартфон обладает революционной технологией Face ID. Это авторизация с помощью сканера лица. Система распознает лицо владельца даже в темноте, благодаря подсветке и использованию инфракрасной камеры. Сканер создает математическую модель лица на основе 30 тысяч отсканированных точек. Новая технология разрабатывалась с помощью нейросетей и машинного обучения, благодаря чему система распознает лицо владельца, даже если он сменит прическу или отрастит бороду. Разработчики оценивают точность идентификации как 1 на 1000000, в то время как при Touch ID она составляла 1/5000. Все данные обрабатываются процессором и не пересылаются на серверы.

Эта технология позволила запустить Animoji — теперь можно отправлять друзьям и родным анимированные эмодзи, снятые прямо со своего лица.

Cмартфон имеет 12 Мп камеры с с диафрагмами f1.8 и f2.4 и двойной оптической стабилизацией.

Гаджет поддерживает LTE Advanced и Bluetooth 5.

iPhone X имеет встроенную память 64 или 256 ГБ.

Стоимость iPhone 8 стартует с 699 долл., iPhone 8 Plus — с 799 долл., а iPhone X - с 999 долларов.

Поставки iPhone 8 и iPhone 8 Plus начнутся с 22 сентября, а iPhone X ожидаются 3 ноября этого года.

Смотрите фотогалереи с презентации iPhone 8, iPhone 8 Plus и iPhone X