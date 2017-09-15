Прекращены продажи iPhone 7 и 7 Plus в красном цвете корпуса

15 сентября 2017, 11:15

После анонса своих новых смартфонов iPhone 8, iPhone 8 Plus и iPhone X, компания Apple прекратила продажи красных iPhone 7 и iPhone 7 Plus.

Стоит, пожалуй, напомнить, что iPhone 7 и iPhone 7 Plus. RED Special Edition появились в марте этого года, и вышли в рамках благотворительной линейки RED, которую традиционно выпускает Apple для борьбы со СПИД.Эти версии «яблокофонов» оказались заметно дороже оригинальных терминалов, поскольку с каждой продажи Apple перечисляли часть денег в Глобальный фонд для борьбы с распространением ВИЧ и СПИДа.