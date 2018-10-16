iPhone xs max или iPhone 8 plus?

16 октября 2018, 14:20

Новый iPhone XS Max, представленный 12 сентября в Калифорнии, является прямым наследником iPhone 8 plus. Впервые Apple создала гиганта размеров в 6,5-дюймов, завершив историю смартфонов с приставкой "Plus".

Предзаказ XS Max запланирован на октябрь 19-го числа. Сейчас самое время определиться с выбором "яблочного" флагмана. Стоит ли покупать героя 2018 года или сделать выбор в пользу прошлогодней модели? Предлагаем рассмотреть этот вопрос более детально.

iPhone XS Max получил 6.5-дюймовый OLED-дисплей с технологией True Tone, 3D Touch и HDR10. Плотность пикселей составляет 458 на дюйм, а разрешение – 2688 на 1242 точек.

iPhone 8 Plus, размером в 5 с половиной дюймов оснащен IPS LCD-матрицей с поддержкой True Tone Display. Экран характеризуется разрешением 1920 на 1080 пикселей, поддерживает несколько касаний одновременно, имеет расширенную палитру цветов.

Флагман 2018 года на все 100% превосходит "восьмерку", благодаря поддержке HDR. Дисплей iPhone 8 Plus хоть и является лучшим, но немного не дотягивает до OLED-панели.



Дизайн

Apple iPhone XS Max получил большой дисплей с монобровью, рамки из "нержавейки", защиту IP68, которая делает возможным пребывание смартфона под водой на глубине до 2-х метров (на протяжении 30 минут). Рамки iPhone 8 Plus - из алюминия, который применяют в аэрокосмической отрасли. По сравнению с новичком, модель 2017 года имеет степень защиты IP67: телефон выдерживает погружение до 1-го метра.



Начинка

iPhone XS Max получил мощный чип A12 Bionic на 7нм архитектуре, 8 вычислительных ядер, 64ГБ, 256ГБ, 512 ГБ встроенной памяти на выбор.

iPhone 8 Plus – процессор A11 Bionic, выполненный по 10нм технологии, нейронный движок, 64 или 256 гб флеш-памяти.

Процессор A11 Bionic по-прежнему "умный", однако чип А12 способен обрабатывать до 5 триллионов действий за долю секунды, что выводит показатель производительности на кардинально новый уровень. Проапгрейденный процессор потребляет на 50% меньше энергии, стал шустрее в режиме многозадачности.



Камера

iPhone XS Max оснастили спаренной главной камерой на 12Мп с оптической стабилизацией, быстрым автофокусом и Smart HDR. Сенсор может предложить улучшенный портретный режим с функцией "Глубина".

iPhone 8 Plus получил двойную камеру на 12Мп с опти-стабилизацией основного сенсора, автоматический HDR и режим "Портрет".

Фотографические способности новинки значительно улучшились по сравнению с восьмой моделью смартфона. Сенсор дебютанта захватывает еще больше света, обещает превосходные снимки при недостаточной освещенности окружающей среды.

Революционная функция Smart HD объединяет 4 кадра воедино для создания максимально детализированного снимка. Интенсивность "глубины" регулируется на готовых фотографиях. В сравнении с iPhone 8 plus, XS Max записывает стереозвук в процессе видеосъемки.



Безопасность

Флагман нового поколения получил самую надежную технологию идентификации – Face ID. Разблокировка по "лицу" совершается в один миг: достаточного одного взгляда на фронтальную камеру, чтобы приступить к выполнению повседневных действий. Датчик Face ID привыкает к внешности владельца, гарантирует молниеносный доступ в систему без особых усилий. В iPhone 8 Plus аутентификация происходит по всеми полюбившемуся отпечатку пальца.

Батарея

iPhone XS Max функционирует на полтора часа дольше "восьмерки". В режиме разговора смартфон держится 25 часов, при воспроизведении видео емкости АКБ хватит на 15 часов.

iPhone 8 Plus обещает 21 час в режиме разговора и 14 часов при непрерывном потоке видео.

Оба флагмана получили технологию быстрой зарядки и способность беспроводной подзарядки стандарта Qi.



Итог

Потенциалу Apple можно только позавидовать. Внедряя последние разработки, купертиновцы создают неповторимые iPhone, которые становятся примером стиля и функциональности.

iPhone XS Max готов покорять ярых поклонников Apple. Фронтальная камера TrueDepth на 7Мп, 6,5-дюймовый дисплей с отменной цветопередачей, применение эксклюзивных материалов при производстве вызывают желание купить самый ожидаемый смартфон года прямо сейчас. Интернет-магазин Цитрус доставляет товар по всей территории Украины в течение 2-х дней.