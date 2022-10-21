Купить iPhone 14 Pro Max или остаться на 13 Pro Max — разбираем отличия

21 октября 2022, 14:45

Традиционно, в сентябре 220 года Apple представили новое поколение смартфонов. В то время как iPhone 14 и Plus получили минорные обновления по сравнению с прошлогодними моделям, 14 Pro Max полностью раскрыл звание флагмана линейки. Расскажем, чем новинка отличается от 13 Про Макс и почему изменения стоят того, чтобы обновиться.

Впервые с момента выпуска 11-й линейки компания Apple обновила конфигурацию камер в Про-моделях. Вместо привычного блока из трех 12-мегапиксельных камер в 14 Pro Max установили основной сенсор на 48 мегапикселей.

Размер датчика увеличился на 65%, что заметно по выступу на задней панели. По сравнению с прошлым поколением камера выдает резкие снимки при зумировании, захватывает в два раза больше света (ночная съемка с повышенной детализацией и меньшим количеством шумов), а поддержка ProRaw предоставляет больше возможностей в постобработке. Для контент-мейкеров это главный аргумент в пользу того, чтобы купить iPhone 14 Pro Max вместо 13 Pro Max.

Доработали вспышку — увеличили количество светодиодов до 9, они светят в зависимости от фокусного расстояния. За счет этого снимки не будут пересвечены. Сама вспышка задействует технологию TrueTone, сила подстраивается под окружение, чтобы не испортить баланс белого на снимке.

Отметим изменения в возможностях видео:

оптическая стабилизация второго поколения — съемка динамических сцен без тряски;

обновленный режим "Киноэффект" — плавная смена фокуса с одного объекта на другой доступна в 4K-разрешении.

iPhone 14 Pro Max превосходит прошлогодний флагман по части видеосъемки. Создатели контента оценят новые возможности. Для обычных пользователей камера новой "прошки" предлагает большой задел на будущее — фото и видео будут отвечать стандартам качества и через 3-4 года.

Главное визуальное изменение в Про-линейке этого года — экран с овальным вырезом вместо "челки". Чтобы показать все преимущества нового дизайнерского решения, Apple добавили возможность взаимодействовать с вырезом на уровне пользовательского интерфейса. "Фишка" под названием Dynamic Island — это не просто игрушка на несколько часов. Это усовершенствованный режим многозадачности. Рассмотрим алгоритм работы на примере приложения "Музыки":

• пользователь активирует "Музыку", включает композицию и сворачивает приложение;• рядом с вырезом появляется обложка трека и анимация воспроизведения;• по короткому нажатию открывается виджет программы;• при долгом тапе можно развернуть "Музыку" на весь экран.

Эта возможность работает со всеми стандартными приложениями Apple: звонки, навигация, таймер и диктофон теперь управляются с помощью Dynamic Island. Постепенно сторонние разработчики добавят поддержку "Острова" в свои приложения, что выведет взаимодействие с 14 Pro Max на новый уровень.

Стоит менять 13 Pro Max на 14 Pro Max или подождать следующее поколение? Все зависит от сценариев использования. Но если 13-я прошка покупалась ради передового дисплея, съемки фото и видео, увы, с выходом 14 Про Макс прошлогодняя модель уже не будет отвечать современным требованиям.