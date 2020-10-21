iPhone 12 Pro Max: обзор, характеристики новой модели

21 октября 2020, 12:45

На октябрьской презентации Apple представила четыре варианта iPhone 12: обычный, Mini, Pro и его улучшенную версию, Pro Max. Новые модели заметно легче и тоньше предшественников — и вместе с тем эффективнее в плане быстродействия, качества фото- и видеосъемки. Стать счастливым обладателем новинки можно, сделав заказ на странице https://y.ua/iphone/iphone-12-pro-max.

Модель 2020 года неожиданно снова получила прямоугольные грани. За счет сужения рамки слегка увеличилась диагональ экрана. Если у iPhone 11 Pro Max она была 6,5 дюйма, то у 12 Pro Max этот показатель составил 6,7 дюйма.

Боковые части новинки выполнены из хирургической нержавеющей стали, а плоскость традиционно из усиленного стекла. Благодаря технологии двойного ионного обмена оно отлично противостоит появлению царапин. Устойчивость к ударам обеспечивают керамические нанокристаллы, внедренные в структуру на этапе изготовления пластин. Новая технология называется Ceramic Shield. Вместе с некоторыми особенностями конструкции она делает флагман вчетверо более стойким к ударам при падении.

Модель iPhone 12 Pro Max оснащена системой из трех камер. Каждая из них различается по своим особенностям и характеристикам. Делать великолепные фото позволяет очень быстрая обработка элементов снимка, которую обеспечивает процессор А4 Bionic. Благодаря новой системе камер можно делать великолепные снимки не только днем, но и в темноте — при свете луны, фонарей, фар или костра.

Новая камера:

- лучше улавливает свет;

- эффективно стабилизирует изображение — оно останется четким, даже если в момент съемки рука оператора дрогнет;

- обеспечивает насыщенность цвета, прекрасную передачу мелких деталей.

Улучшена и видеосъемка. 10-битный формат записи видео в HDR позволяет передавать большее количество цветов, а профессиональная обработка кадров в момент съемки дает возможность сразу получать изображение стандарта Dolby Vision. Это непревзойденный результат не только для смартфонов, но и для специализированных видеокамер.

Работать с такими скоростью и эффективностью флагману позволяет процессор А4 Bionic — новая разработка, которая ранее не использовалась в линейке iPhone. Его особенности:

почти 12 млрд транзисторов;

триллионы операций в секунду;

более экономичный расход заряда батареи.

По сравнению с прошлыми поколениями, производительность чипсета увеличена примерно на 50%, а эффективность системы машинного обучения, Neural Engine, — почти на 80%.

Мощный 5G-модем от компании Qualcomm позволяет модели iPhone 12 Pro Max обеспечить максимальную скорость передачи данных. Пока что это актуально не везде, но нельзя не отметить, что выход флагмана как раз совпал с началом активного распространения сетей 5G в большинстве стран.

Как видим, команда Apple снова смогла порадовать поклонников линейкой великолепных смартфонов — мощных, надежных и вместе с тем стильных. Покупатели могут выбирать из четырех цветовых вариантов корпуса: серебристого, золотистого, графитового и «тихоокеанского синего». Что касается объема памяти, то доступны варианты с 128, 256 и 512 Гб.