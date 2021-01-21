Apple перебросит производство с выпуска iPhone 12 mini на iPhone 12 Pro

21 января 2021, 9:45

Согласно свежей записке банковского холдинга Morgan Stanley, Apple сократила производство iPhone 12 mini на два миллиона единиц, чтобы увеличить объём выпуска iPhone 12 Pro.

Предполагается, что Apple пошла на такой шаг, чтобы сократить сроки поставки более популярного iPhone 12 Pro.

Эта информация подтверждает предыдущие сообщения о том, что iPhone 12 mini не может похвастаться высокими продажами. Источники заявляют, что на компактную модель приходится лишь шесть процентов от общих продаж семейства iPhone 12. Напомним, смартфоны серии iPhone 12 обрели огромную популярность, чему, отчасти, поспособствовала поддержка ими сотовых сетей 5G. К примеру, благодаря новым iPhone, Apple заняла 20,3 % рынка смартфонов Китая.



Сообщается, что срок поставки iPhone 12 Pro превышает сроки поставок любых смартфонов Apple, выпущенных за последние четыре года, и составляет десять дней. А в конце 2020 года ожидать заказанный iPhone 12 Pro приходилось до 22 дней.

(С) 3dnews