Apple бесплатно отремонтирует iPhone 12 и 12 Pro

23 ноября 2021, 11:45

Apple запустила программу бесплатного ремонта испорченных разговорных динамиков для iPhone 12 и 12 Pro.

Эта программа охватывает устройства, выпущенные в период с октября 2020 по апрель 2021 года, которые не воспроизводят звук во время звонков.

Пользователям, чьи смартфоны затронуты проблемой, следует обратиться в авторизированный сервисный центр Apple. Программа бесплатного ремонта действует по всему миру, хотя Apple упоминает, что может ограничивать её действие в некоторых странах и регионах. Стоит отметить, что бесплатному ремонту подлежат только iPhone 12 и 12 Pro, но не iPhone 12 mini и 12 Pro Max. Программа будет действовать два года с момента продажи затронутых смартфонов. Напомним, что с момента запуска серии iPhone 12 прошёл один год.



Apple признала, что проблема с вышедшими из строя динамиками является следствием производственного брака. Стоит отметить, что компания откажет бесплатном в ремонте пользователям смартфонов с разбитыми дисплеями.

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