iPhone 12 + eSIM в подарок в магазинах Vodafone

Vodafone объявил о старте предзаказа новых моделей смартфонов Apple: iPhone 12 и iPhone 12 Pro.
С 23 по 29 октября в Vodafone можно предзаказать первые две модели iPhone 12 и iPhone 12 Pro. Стоимость смартфонов стартует от 31999 грн. Купить смартфоны Apple можно в рассрочку до 12 платежей.
Все покупатели, оформившие предзаказ в магазинах Vodafone, получат карту eSim в подарок.
eSIM позволяет отказаться от применения физической SIM-карты, заменив ее виртуальной. Для этого в современных гаджетах производители устанавливают микрочип, который, позволяет загружать цифровую SIM-карту путем сканирования QR-кода. Таким образом, пользователи получают возможность покупать или менять SIM- карту удаленно, не тратя время на поход в магазин для получения физической карты. eSIM позволяет владельцам mono-SIM устройств значительно расширить возможности своих гаджетов и использовать в одном смартфоне несколько профилей – до 10 номеров (зависит от установок производителя). Также eSIM обеспечивает дополнительный уровень безопасности. Ее нельзя повредить, потерять или вытащить из смартфона, а это еще один барьер для мошенников и возможность найти пропавший смартфон или планшет. За шесть месяцев 2020 года проникновение eSIM смартфонов в сети Vodafone Украина увеличилось на 60%.
Для пользователей Monobank покупка будет доступна частями на 12 платежей от Mono с такими выплатами: iPhone 12 – от 2667 грн/мес; iPhone 12 Pro – от 3334 грн/мес.
По данным аналитиков Vodafone Retail, наиболее популярными моделями смартфонов Apple в первом полугодии 2020 года стали iPhone 11, доля их продаж составила 32% от всех проданных смартфонов на базе iOS. В пятерку лидеров также вошли iPhone XR, iPhone SE 2020 и iPhone 11 Pro. Наибольшей популярностью пользуются модели черного цвета, и с объемом памяти 64GB
На сегодняшний день Vodafone Retail – один из крупнейших ритейлеров страны. Магазины Vodafone предлагают только сертифицированные товары: смартфоны, различные гаджеты, носимую электронику, роутеры и аксессуары. В магазинах также можно подключить любые услуги Vodafone и получить квалифицированную консультацию от экспертов компании.
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