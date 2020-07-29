Vodafone начинает продажу еSim

29 июля 2020, 11:45

С сегодняшнего дня в интернет-магазине Vodafone стартует продажа виртуальных SIM-карт на базе технологии eSIM.



Актуальность запуска данной технологии подтвердили полученные данные - за шесть месяцев 2020 года проникновение eSIM смартфонов в сети Vodafone Украина увеличилось на 60%.

eSIM позволяет отказаться от применения физической SIM-карты, заменив ее виртуальной. Для этого в современных гаджетах производители устанавливают микрочип, который, позволяет загружать цифровую SIM-карту путем сканирования QR-кода. Таким образом, пользователи получают возможность покупать или менять SIM- карту удаленно, не тратя время на поход в магазин для получения физической карты.



Виртуальная SIM-карта имеет ещё целый ряд преимуществ:

• eSIM позволяет владельцам mono-SIM устройств значительно расширить возможности своих гаджетов и использовать в одном смартфоне несколько профилей – до 10 номеров (зависит от установок производителя);

• eSIM может использоваться в устройствах без слотов для SIM-карт, например, в планшетах;

• eSIM обеспечивает дополнительный уровень безопасности. Ее нельзя повредить, потерять или вытащить из смартфона, а это еще один барьер для мошенников и возможность найти пропавший смартфон или планшет.



Клиенты предоплаченного сервиса Vodafone с сегодняшнего дня имеют возможность приобрести eSIM в стартовом пакете с тарифом SuperNet Pro стоимостью 150 грн. Для новых подключений на контрактной основе в любом тарифном пакете стоимость eSIM будет составлять100 грн. Замена существующей SIM-карты на eSIM для всех абонентов Vodafone – 100 грн. Для того, чтобы воспользоваться этим предложением достаточно оформить заказ в интернет-магазине Vodafone. Подробнее о том, как установить и пользоваться преимуществами eSIM здесь.



На сегодняшний день eSIM может работать в таких устройствах:

IoS

iPhone XS, XR, XS MAX, 11, 11 PRO, 11 PRO MAX;

iPad 3rd generation, PRO, AIR, MINI 5; iPad 7th generation;



Android

Samsung Fold, S20, S20+, S20 Ultra, Z Flip

Google Pixels 2, 3, 4;

Motorola RAZR;

Huawei P40



Other

Microsoft Surface Pro 5