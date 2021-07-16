Карту eSIM от Vodafone теперь можно купить в автоматах iBOX

16 июля 2021, 11:15

Vodafone Украина объявляет о начале продаж виртуальных SIM-карт eSIM через автоматы самообслуживания iBOX.

Теперь приобрести eSIM можно не только в интернет-магазине или розничных точках продаж Vodafone, карту можно получить в ближайшем терминале iBOX.В автомате iBOX нужно выбрать раздел «Мобильная связь и роуминг» и там нажать кнопку «eSIM от Vodafone». После этого автомат предложит клиенту выбрать eSIM для нового или существующего номера, дальше нужно просто следовать инструкциям на экране. Стоимость карты для существующего номера составляет – 100 грн, а для нового – 150 грн.Среди преимуществ eSIM от Vodafone – карту можно «переставлять» на разные телефоны, которые поддерживают эту технологию; карты доступны для всех сегментов абонентов. Юридические лица могут оплачивать eSIM со счета компании, а не только банковской картой.