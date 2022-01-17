SIM-карты Vodafone станут более экологичными

17 января 2022, 10:45

Vodafone Украина анонсировал появление в своих магазинах в Украине новых типов SIM-карт, которые позволят ощутимо снизить потребление пластика и упростить логистику компании.

Уже с апреля 2022 года компания Vodafone планирует начать продажи карт нового формата – half-sized SIM. Особенность новинки – вдвое меньший размер держателя, чем у стандартных «симок». Используемый сейчас классический держатель SIM-карты имеет стандартный размер банковской карты (86 х 54 мм). Предлагаемый новый формат держателя – в два раза меньше (43 х 54 мм).Переход на формат half-sized SIM позволит Vodafone снизить потребление пластика в два раза, а также упростит логистические процессы – для этих карт потребуется в два раза меньше упаковочных материалов и мест для их хранения.С учетом текущего объема потребления SIM-карт, за год Vodafone может сэкономить планете до 15 тонн пластика.Напомним, что для тех клиентов, кто уже технически готов полностью отказаться от пластиковых «симок», есть возможность заказать у оператора виртуальные карты eSIM.