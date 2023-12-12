12 декабря 2023, 13:45

В Vodafone заявили об ощутимой нагрузке после сбоя в сети "Киевстар"

"Да, действительно, нагрузка возросла ощутимо, в некоторых регионах — до 30%. Сеть и услуги Vodafone работают, сложности с пополнением могут возникать, если в терминале пополнения используются карточки другого оператора, имеющего сложности в работе сети. [...] Из-за больших нагрузок на наши каналы обслуживания сегодня у некоторых абонентов могут возникать ограничения в доступе к приложению My Vodafone. Наши специалисты уже работают, чтобы обеспечить стабильность работы сервисов в этих условиях", — сообщила пресс-служба компании в комментарии "Укринформу".

