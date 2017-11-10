Vodafone Украина и ОТП Банк выпустили карту Vodafone Bonus Card

10 ноября 2017, 13:15

Vodafone Украина и ОТП Банк выпустили новую совместную карту Vodafone Bonus Card.

Карта предусматривает повышенный кредитный лимит и льготный период, а также возможность покупать в рассрочку. Клиенты могут заказать карту с чипом и технологией Pay Wave.

Используя карту Vodafone Bonus Card для оплаты своих покупок, клиенты Vodafone Украина смогут получить по 1 бонусу за каждые 5 грн, потраченных с карты, и по 2 бонуса за каждые 5 грн, потраченных с карты пополнения мобильного телефона через мобильное приложение Vodafone Pay. Карточка Vodafone Bonus Card дает возможность получить приветственные бонусы уже при открытии карты, а также дополнительные бонусы за активное пользование картой. Все полученные бонусы можно обменять на подарки программы лояльности Vodafone Bonus.

Клиенты Vodafone Украина предоплаченной формы обслуживания после первой оплаты картой Vodafone Bonus Card получат 12 ГБ мобильного 3G Интернета. Владельцы Vodafone Bonus Card получат следующие преимущества:

1 бонус за каждые 5 грн расчетов картой

2 бонуса за каждые 5 грн расчетов картой через Vodafone Pay

1000 бонусов после первых расчетов картой

1200 бонусов в год за активное пользование картой

К 200000 грн кредитный лимит и до 55 дней льготный период

Бесплатное оформление и обслуживание карты в течение 1-го года пользования

Возможность снятия наличных без комиссии

Возможность оформления карты с чипом и технологией Pay Wave

Сервис «Скибочка» - оплата товаров в рассрочку без переплат

Бонусы, полученные во время пользования картой, можно обменять на подарки программы лояльности Vodafone Bonus, это аксессуары для гаджетов на Rozetka, заправка авто на WOG, вызов такси Uklon, ü товары для дома в Watsons, косметика и парфюмерия на makeup.com.ua, одежда , обувь и аксессуары на lamoda.ua и answear.ua, детская одежда и обувь на garnamama.com.ua, билеты на концерты от karabas.com, доставка еды на eda.ua, бронирование отелей на hotels24.ua, путешествия от Coral Travel , электроника и бытовая техника в Эльдорадо, услуги ресторанов «Львівські Пляцки», «Львівська Майстерня Шоколаду» и СушиЯ, книги от «Видавництво Старого Лева», online подписка на журналы jornals.ua скидки на superdeal.com.ua и online игры от Word of Warships.

