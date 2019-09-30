Vodafone объявляет о старте предзаказов на iPhone 11 и iPhone 11 Pro

30 сентября 2019, 9:45

Тем временем, в Украине уже появились обладатели новых iPhone.



В украинской сети магазинов Vodafone скоро можно будет заказать новые модели смартфонов Apple – iPhone11 и iPhone 11 Pro. Возможность предзаказа открывается 4 октября в интернет-магазине www.vodafone.ua/shop/.





Старт официальных продаж намечен на 11 октября 2019. При этом в Украине уже появились счастливые обладатели новых моделей iPhone – их количество достигло 500 по состоянию на 24.09 и продолжает расти. На основе обезличенного массива данных, big data аналитики Vodafone определили географию, предпочтения и портрет типичного украинского поклонника новинок Apple, который не смог дождаться официального старта продаж.



Больше всего трубок сконцентрировано в Киеве – в столице на порядок больше новых моделей iPhone по сравнению с другими городами. В основном это областные центры. Выделяется из этого ряда поселок городского типа Козин, в котором "засветились" сразу 12 новых iPhone.



В целом топ-10 городов по присутствию новых моделей смартфонов Apple выглядит следующим образом: Киев (211), Харьков (39), Одесса (28), Днепр (18), Ужгород (18), Козин (12), Львов (12), Черновцы (11), Полтава (8), Запорожье (7).



Размер имеет значение - больше всего в Украине оказалось поклонников у модели iPhone 11 Pro Max, их двое больше, чем у iPhone 11 Pro или iPhone 11.



73% украинских яблочников можно отнести к наиболее состоятельной категории украинцев, 76% являются обладателями автомобилей, 81% регулярно выезжают за рубеж. Стоит отметить практически гендерное равенство в этом вопросе – 55% владельцев новых iPhone – мужчины, около 45% - женщины.