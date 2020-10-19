Стала известна точная дата старта продаж iPhone 12 и стоимость в Украине

После нашумевшей онлайн-презентации новой линейки смартфонов Apple iPhone 12 пользователи "яблочных" гаджетов замерли в ожидании старта продаж.
В Украине предзаказ на новинки у официальных ритейлеров будет открыт уже в конце текущей недели – с 23 октября. Однако, как сообщают в сети Фокстрот, в продажу представленные смартфоны будут выходить поэтапно.
Первыми стартуют продажи iPhone 12 и iPhone 12 Pro, которые можно будет купить с 30 октября.
Также ритейлер уточнил стоимость этих смартфонов в Украине. Цена будет зависеть от объёма встроенной памяти.
- iPhone 12: 64 GB – 31 999 грн, 128 GB – 33 999, 256 GB – 37 999 грн.
- iPhone 12 Pro: 128 GB – 39 999 грн, 256 GB – 43 999, 512 GB – 51 999 грн.
Чуть позже, в середине ноября, в продажу поступят iPhone 12 mini и iPhone 12 Pro Max.
Отметим, все новые модели iPhone 12 оснащены самым быстрым процессором А14 Bionic, суперпрочным стеклом Ceramic Shield и магнитной беспроводной зарядкой MagSafe. К примеру, iPhone 12 и iPhone 12 Mini имеют сдвоенные камеры улучшенной модификации. В iPhone 12 Pro и iPhone 12 Pro Max – тройные камеры с системой LiDAR. А еще они обладают уровнем защиты IP68 и невероятной автономностью: до 17 часов активного пользования в iPhone 12 Pro и 20 часов – в iPhone 12 Pro Max.
Касательно экранов: в iPhone 12 Mini – 5,4-дюймовый, в iPhone 12 и iPhone 12 Pro – 6,1 дюйма, а iPhone 12 Pro Max может похвастаться 6,7-дюймовым экраном Super Retina XDR (это настоящий гигант в истории Apple).