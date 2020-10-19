Стала известна точная дата старта продаж iPhone 12 и стоимость в Украине

19 октября 2020, 14:32

После нашумевшей онлайн-презентации новой линейки смартфонов Apple iPhone 12 пользователи "яблочных" гаджетов замерли в ожидании старта продаж.



В Украине предзаказ на новинки у официальных ритейлеров будет открыт уже в конце текущей недели – с 23 октября. Однако, как сообщают в сети Фокстрот, в продажу представленные смартфоны будут выходить поэтапно.