Презентация Apple 2019: какими стали новые iPhone и Apple Watch

11 сентября 2019, 1:39

Компания Apple представила самые ожидаемые новинки 2019 года.

Презентация, прошедшая вечером 10 сентября, подтвердила большинство утечек инсайдеров и опровергла некоторые слухи о новом поколении «яблочных» гаджетов. Бренд показал три флагманских смартфона – 5,8-дюймовый iPhone 11 Pro и 6,5-дюймовый Pro Мах. Бюджетное продолжение XR получило название iPhone XI и LCD-дисплей на 6,1 дюйм. Впечатлила пользователей и пятая серия Apple Watch. Рассмотрим подробнее детали, которые мы услышали на официальной презентации.

Дизайн и камеры смартфонов

Первое, что бросается в глаза, это квадратный блок с камерами на задней панели корпуса. Во флагманах в нем расположено три объектива в шахматном порядке, а в бюджетника – два. В младшей модели отсутствует ультраширокоугольный 14 Мп модуль с увеличенным углом обзора. Широкоугольный сенсор во всех представителях поколения 2019 года имеет разрешение 14 Мп, а телеобъектив – 10 Мп. Фронтальная камера получила 12 Мп и возможность съемки в режиме боке – с размытым фоном. Разработчики усовершенствовали программное обеспечение искусственного интеллекта, поэтому, делая снимки, пользователи могут корректировать их в режиме реального времени. Получила доработки и технология Face ID, которая способна распознавать лица владельцев телефонов с разных углов и с большей точностью.

Толщина корпуса девайсов увеличилась на 0,5 мм, а монобровь на дисплее стала в 1,5 раза тоньше. Айфон 11 Про и Про Макс оснащены OLED-матрицей. Для передачи данных, подключения проводных наушников и зарядки все три модели, как и их предшественники, оборудуются разъемом Lightning.

iPhone XI Pro и его увеличенная версия выполнены в стандартных для бренда расцветках – серебристой, золотистой и серой. Линейка Айфон 11 дополнена яркими зеленым и лавандовым оттенками.

Показатели производительности

11-е поколение iPhone работает на базе мощного 7-нм процессора 13А Bionic. Скорость запуска приложений, в том числе ресурсоемких игр, возросла на 25% по сравнению с гаджетами 2018 года. Объем ОЗУ во всех новинках – 4 Гб. Приобрести девайсы можно в одной из трех комплектаций – 64 Гб, 256 Гб или 512 Гб встроенной памяти. Емкость батареи в iPhone 11 составляет – 3000 мАч, в iPhone 11 Про – 3200 мАч, а Про Макс – 3500 мАч. В моделях доступна беспроводная и быстрая зарядка. Также девайсы могут выступать зарядными станциями для Qi-совместимых устройств.

Обзор Apple Watch 5

О пятом поколении смарт-часов у аналитиков практически не было догадок. Подтвердился только слух о том, что в линейке будут модели, выполненные в керамическом корпусе. Apple Watch Series 5 может похвастаться такими нововведениями, как камера для селфи и видеозвонков, а также функция распознавания пользователя по лицу. Производитель усовершенствовал опцию снятия ЭКГ и сделал ее доступной для всех стран. Эпл Вотч 5 оснастили множеством функций, позволяющих следить за здоровьем. Среди них – отслеживание качества сна.

Лучше ознакомиться с техническими характеристиками обновленной серии гаджетов можно будет с 27 сентября, когда они появятся в продаже.