Samsung представит обновлённые Galaxy Watch Active 2 вместе с Galaxy S21

24 декабря 2020, 10:45

Samsung выпустила умные часы Galaxy Watch Active 2 ещё в августе 2019 года. Устройство оснащено AMOLED-матрицей, умеет снимать ЭКГ и основано на операционной системе Tizen.

Согласно свежей утечке, компания повторно запустит Watch Active 2 в новом цвете вместе с флагманами Galaxy S21.



Авторитетный инсайдер Эван Бласс (Evan Blass) заявил, что Samsung перевыпустит Galaxy Watch Active 2 в цвете розовое золото в следующем месяце. Как следует из даты на циферблате, запуск может состояться 14 января. Напомним, что именно в этот день ожидается презентация семейства Galaxy S21. Изображение, опубликованное Блассом, демонстрирует часы в корпусе розового цвета с фиолетовым ремешком. Напомним, что в данный момент часы доступны в чёрном, сером и розовом цветах.