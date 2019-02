Samsung анонсировала часы Galaxy Watch Active и браслет Galaxy Fit

21 февраля 2019, 10:45

Компания Samsung Electronics представляет новейшую серию носимых устройств Samsung Galaxy: Galaxy Watch Active, браслеты Galaxy Fit и Fit e и беспроводные наушники Galaxy Buds.

Новинки были созданы с учeтом потребностей людей, ведущих активный образ жизни, которые стремятся к поддержанию баланса физической активности, и для тех, кому нужна дополнительная мотивация.

Galaxy Watch Active, сочетающие изящный премиальный дизайн и интеллектуальные технологии. Создавались для пользователей, уделяющих внимание моде и стремящихся ежедневно поддерживать необходимый уровень физической активности. Устройство получило обновленный дизайн, тонкий и легкий корпус и богатый набор функций для сбалансированного образа жизни. Благодаря привлекательному минималистичному интерфейсу процесс управления устройством стал еще проще. Широкий выбор стильных циферблатов и разноцветных спортивных ремешков позволяют подчеркнуть уникальный стиль каждого пользователя.



Galaxy Watch Active используют комплексный подход и позволяют контролировать все значимые параметры физической активности человека (включая нагрузку во время тренировок, качество сна, уровень стресса и состояние здоровья), что превращает устройство в персонального тренера, доступного пользователю в течение всего дня. Новинки имеют весь набор функций семейства Galaxy, а также самые современные технологии мониторинга активности и состояния здоровья.



• Измерение кровяного давления: С приложением My BP Lab, разработанным совместно с Калифорнийским университетом (Сан-Франциско), на Galaxy Watch Active можно отслеживать один из важнейших функциональных показателей – кровяное давление.

• Спокойствие каждый день: Следить за уровнем стресса становится проще с встроенной функцией Stress Tracker. С ее помощью можно контролировать состояние организма, а при повышении уровня стресса устройство предлагает дыхательные упражнения, эффективность которых можно проверить прямо на экране устройства.

• Фитнес-трекер: Пользователь выбирает нужное упражнение и начинает тренировку. Galaxy Watch Active автоматически определяют вид активности (бег, велосипедная прогулка, гребля, тренировка на эллипсе и еще 39 видов упражнений можно выбрать в ручном режиме, задавая ежедневные цели и отслеживая прогресс).



Galaxy Watch Active помогает разнообразить повседневную жизнь и расширяют возможности сетевого взаимодействия, обеспечивая комплексную интеграцию со всеми устройствами экосистемы Galaxy. Устройство совместимо с ОС Android и iOS, а также поддерживает популярные сторонние приложения, такие как Under Armour, Spotify и Strava.





Технические характеристики Galaxy Watch Active

Характеристики Описания

Цвета черный, серый, зеленый и розовый

Габариты и вес 40 мм, 39,5×39,5×10,5 мм, 25 г

Дисплей 1,1 дюйма (28 мм) 360×360 AMOLED, Full Color Always On Display

Corning® Gorilla® Glass 3

Ремешок 20 мм (сменный)

Батарея 230 мА∙ч

Процессор Exynos 9110 Dual core 1,15 ГГц

ОС Wearable OS 4.0 на базе Tizen

Память 768 МБ RAM + 4ГБ встроенный накопитель

Подключение Bluetooth4.2, Wi-Fi b/g/n, NFC, A-GPS/ГЛОНАСС

Датчики Акселерометр, Гироскоп, Барометр, Датчик сердечного ритма, Датчик освещенности

Зарядка Беспроводная на базе WPC

Защита 5ATM + IP68 / MIL-STD-810G

Совместимость Samsung, другие устройства на ОС Android: Android 5.0 или выше, RAM 1,5 ГБ и выше

iPhone: iPhone 5 и выше, iOS 9.0 и выше



Galaxy Buds — новейшие беспроводные наушники. Устройство имеет компактные размеры, удобный форм-фактор, просто в управлении и обеспечивает высочайшее качество звука от AKG.

Усовершенствованный режим Ambient Sound позволяет хорошо слышать всё, что происходит вокруг, даже когда наушники находятся в ушах, что гарантирует полный контроль над ситуацией как во время совершения звонков, так и прослушивания музыки. Адаптивный двойной микрофон состоит из одного внутреннего и одного внешнего микрофонов в каждом наушнике, что гарантирует чистоту голоса при разговорах в тихой и шумной обстановке.





Наушники Galaxy Buds сопровождают пользователя в течение всего дня, обеспечивая до 6 часов прослушивания музыки или до 5 часов телефонных разговоров в режиме Bluetooth-подключения. Компактный футляр увеличивает время работы на 7 часов и позволяет заряжать наушники на 1,7 часа работы всего за 15 минут. Благодаря технологии беспроводной зарядки и возможности взаимной подзарядки устройств, пользователь может быстро подзарядить наушники от смартфона Galaxy S10.



Galaxy Buds будут доступны в Украине в продаже в марте, а также станут подарком для пользователей, которые оформили предварительный заказ на любой новый смартфон серии Galaxy S10.





Технические характеристики Galaxy Buds

Характеристики Описания

Цвета черный, белый, желтый

Габариты Наушники: 17,5 (Ш)×19,2 (Г)×22,3 (В) мм / Футляр: 38,8 (Ш)×70 (Г)×26,5 (В) мм

Вес Наушники: 5,6 г каждый наушник / Футляр: 39,6 г

Подключение Bluetooth 5.0

Датчики Акселерометр, Датчик приближения, Холла, Сенсорная панель

Батарея Наушники: 58 мА∙ч / зарядный футляр: 252 мА∙ч

USB Type-C

Динамик 5,8 pi Dynamic Driver

Совместимость Android 5.0 и старше, RAM 1,5 Гб и больше

Аудио Аудио кодеки SBC, AAC, Scalable (собственный Samsung)



Созданные для поклонников фитнеса браслеты Galaxy Fit|Fit e помогают поддерживать активный образ жизни и повысить эффективность тренировок.



Устройства в тонком и легком корпусе Galaxy Fit|Fit e обеспечивают простой мониторинг целого ряда параметров, помогая в достижении поставленных целей. Они автоматически начинают отслеживать активность во время ходьбы, бега, велопрогулок, гребли, прыжков и занятий на эллиптическом тренажере (4) или начала обычной динамической тренировки. Пользователь может вручную выбрать один из более 90 видов упражнений в приложении Samsung Health на смартфоне, и браслет Galaxy Fit|Fit e автоматически начнёт отслеживание выбранной тренировки. Благодаря улучшенным технологиям анализа качества сна и интеллектуального управления стрессом, можно мониторить состояние организма круглые сутки.

Простой и интуитивный интерфейс Galaxy Fit|Fit e позволяет читать уведомления, текстовые сообщения и информацию виджетов, установленных на смартфоне, настраивать будильник, управлять календарем, проверять прогноз погоды прямо на браслетах. При перемещении в другие часовые пояса браслеты Galaxy Fit автоматически переключаются в режим отображения двойных часов, помогая ориентироваться во времени. Обе модели защищены от влаги по стандарту 5 атм. (5), что позволяет без проблем принимать душ и плавать в бассейне, не снимая устройство.



Браслеты Galaxy Fit | Fit e появятся в Украине в апреле.