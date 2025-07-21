Ученые сфотографировали детенышей редкого снежного барса

21 июля 2025, 9:45

Уникальные кадры были сделаны в Монголии. До этой экспедиции, состоявшейся в июне и июле, исследователям не удавалось посетить логово снежного барса нигде в мире с 2019 года.

Обнаружение логова и детенышей — это очень редкий шанс, сказал Орьян Йоханссон из Фонда снежного барса. Логова животных обычно находятся в узких трещинах или пещерах.Снежные барсы занесены в Красную книгу Международного союза охраны природы как уязвимый вид. По оценкам, в дикой природе осталось от 3920 до 6390 особей. Они обитают в высокогорных районах Центральной Азии на площади 2 млн км², охватывающей 12 стран, включая Китай, Индию, Кыргызстан и Россию.