19 марта 2026, 15:15

Сьерра-Невада признана самым снежным горнолыжным курортом в Европе

По данным портала Nevasport, Сьерра-Невада входит в четвёрку самых заснеженных горнолыжных курортов мира и занимает первое место в Европе по толщине снежного покрова — 4 метра снега в районе пика Велета.


