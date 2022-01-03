Vodafone покрыл сетью 4G новые локации горнолыжного курорта Буковель

3 января 2022, 9:15

Накануне старта горнолыжного сезона 2021-22, Vodafone Украина установил на горнолыжном курорте Буковель дополнительно две новые мачты с базовыми станциями сети 4G.

Курорт интенсивно развивается и покрытие охватило недавно возникшие локации, которые, в условиях горного рельефа, не имели качественного покрытия мобильной сети. Более того, расширенное покрытие скоростным мобильным интернетом будет доступно для и гостей курорта, являющихся абонентами других мобильных операторов, которым Vodafone Украина предоставляет доступ к построенным мачтам.

Буковель – лидер среди зимних украинских курортов по объему трафика. ТОП 10 курортов по объему трафика в декабре 2021 выглядит так:



1. Буковель

2. Поляна

3. Яремча

4. Яблуница

5. Красия

6. Ворохта

7. Драгобрат

8. Микуличин

9. Славское

10. Татаров



А лидерами по росту трафика за последнюю неделю, по сравнению с тем же периодом прошлого года, стали Драгобрат (рост +263%), Татаров (+148%) и Ворохта (+68%).



Для того, чтобы воспользоваться 4G, клиенты Vodafone Украина могут самостоятельно и бесплатно проверить эту возможность с помощью единого USSD-запроса – нужно просто набрать *222# и нажать кнопку вызова. В ответ оператор отправит SMS с результатом проверки смартфона и SIM-карты. Абоненты предоплаты могут заменить карту самостоятельно, купив соответствующий стартовый пакет, а также 4G смартфон в интернет-магазине Vodafone и получить покупку в ближайшем магазине или заказать адресную доставку либо доставку в отделение Новой Почты.

