У Буковеле клиенты Vodafone в этом году использовали вдвое мобильного интернета

1 октября 2021, 10:45

Vodafone проанализировал рост пользования мобильным интернетом на украинском курорте Буковель. Благодаря увеличению количества туристов, в том числе и иностранных, дата трафик оператора Vodafone на курорте Буковель вырос в два раза по сравнению с прошлым годом.

Впервые в этом году летний интернет трафик на курорте практически сравнялся с количеством потребленного мобильного интернета в традиционный для Буковеля высокий зимний сезон. Пик пользования интернетом в летнем Буковеле пришелся на август и составил почти 65 Тбайт. Всего за летний период клиенты Vodafone сгенерировали более 165 Тбайт интернета. Это в 2, 2 раза больше, чем было использовано здесь туристами летом прошлого года.Что касается зимнего периода 2020-21, то наибольшее количество терабайт на горнолыжном курорте было использовано клиентами Vodafone в январе 2021 года и превысило отметку 75 Тбайт. А суммарный трафик зимнего сезона достиг 183 Тбайт, что в полтора раза больше, чем мобильный трафик зимой прошлого года.Vodafone Украина продолжает интенсивное строительство и внедрение новых технологий на сети, предлагая абонентам услуги и сервисы нового уровня. 26 сентября Vodafone совместно с компанией Nokia провели успешное тестирование работы сети в принципиально новый способ и установили новый рекорд скорости 772 Мбит/с. Инженеры успешно осуществили агрегацию четырех несущих частот: LTE1800 20Mhz 4x4 + LTE2100 10Mhz 4x4 + LTE2600 10Mhz 4x4 + LTE900 5Mhz 2x2.