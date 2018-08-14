Vodafone запустил 4G на 10 морских курортах Украины

14 августа 2018, 9:45

Vodafone Украина обеспечил 4G покрытие 10 морских курортов на побережье Черного и Азовского морей.

Наслаждаться не только солнцем, морем, но и скоростными стримами с 4G можно на популярных курортах трех южных областей, а именно

Одесская область: Затока, Каролино-Бугаз, Коблево;

Запорожская область: Кирилловка и Бердянск;

Херсонская область: Скадовск, Железный Порт, Геническая Горка, Счастливцево и Стрелковое.

Всего на сегодняшний день 31% жителей Украины получили доступ к 4G от Vodafone. География покрытия интернета четвертого поколения включает в себя Киевскую, Днепропетровскую, Запорожскую, Харьковскую, Одесскую, Львовскую, Волынскую, Ивано-Франковскую, Черновицкую, Николаевскую, Полтавскую, Сумскую, Кировоградскую, Херсонскую, Черниговскую и Закарпатскую области. Оператор продолжает активное строительство.

После запуска 4G абоненты Vodafone могут намного активнее пользоваться мобильным интернетом и сервисами на базе 4G, такими как стриминг HD TV, онлайн-игры, активно использовать облачные сервисы, а также новые направления: «интернет вещей», телемедицина, smart-управление энергетикой и сельским хозяйством, электронные мобильные кошельки. Новые услуги запускаются в соответствии с этапами развития сети 4G.

Готовность к 4G клиенты компании могут самостоятельно и бесплатно проверить с помощью единого USSD-запроса – нужно просто набрать *222# и нажать кнопку вызова. В ответ оператор отправит SMS с результатом проверки смартфона и SIM-карты.

Клиенты Vodafone могут самостоятельно заменить SIM-карту на USIM с поддержкой 4G и получить 4 ГБ в подарок. Стартовые пакеты Vodafone для самостоятельной замены SIM-карты можно купить в большинстве точек продаж стартовых пакетов. Стоимость такого пакета составляет 25 грн. При замене SIM-карты сохраняется номер телефона, текущий баланс, тарифный план и все подключённые услуги.

