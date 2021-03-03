Абоненты Vodafone Украина установили рекорды по скорости и объёму 4G интернета

3 марта 2021, 9:15

В зимний курортный сезон, абоненты Vodafone Украины массово отправились в Карпаты, где активно пользовались 4G интернетом.

Закрытие большинства европейских горнолыжных направлений, а также активное развитие оператором сети 4G, вызвали рост мобильного трафика и его скорости на курортах региона в 2-5 раз.

Итак, по итогам сезона 2020-2021, ТОП-10 курортов по объему трафика в течение активного туристического сезона (с 25 декабря 2020 до 31 января 2021) и по максимальной скорости 4G выглядит так.Самый большой мобильный трафик 4G:1. ГК Буковель, Поляница, Яремчанский горсовет, Ивано-Франковская область2. Яремче, Ивано-Франковская область3. Славское, Стрыйский район, Львовская область4. Поляна, Мукачевский район, Закарпатская область5. Красия, Великоберезнянский район, Закарпатская область6. Яблуница, Яремчанский городской совет, Ивано-Франковская область7. Драгобрат, Раховский район, Закарпатская область8. Пилипец, Межгорский район, Закарпатская область9. Ворохта, Яремчанский городской совет, Ивано-Франковская область10. Микуличин, Яремчанский городской совет, Ивано-Франковская областьВ рейтинге по базовым станциям ожидаемо больше всего интернет трафика сгенерировали расположенные в Буковеле. Также среди лидеров - БС в Поляне, Славском, Красии и Драгобрате.Максимальные скорости интернета 4G на курортах:• Буковель – 136,4 Мб/сек• Татаров – 126,1 Мб/сек• Яремче – 110,9 Мб/сек• Яблуница – 106,7 Мб/сек• Микуличин – 106,4 Мб/сек• Захар Беркут – 105,2 Мб/сек• Ворохта – 99,2 Мб/сек• Чинадиево – 98,7 Мб/сек• Славское – 81,2 Мб/сек• Пилипец – 77,6 Мб/секНапомним, что уже два независимых исследования международных компаний, опубликованные в 2021 году, подтвердили лидерство Vodafone в Украине по скорости мобильного интернета.Также недавно 9 горнолыжных курортов и 4 новые области присоединены к сети туристических онлайн маршрутов Village Routes от Vodafone. На сайте есть подробное описание локаций на маршрутах, контактная информация, геолокации каждого объекта, советы по дополнительным экскурсиям, питанию и проживанию. Это помогает туристу быстро и легко ориентироваться в новых условиях и принимать решения, а также тщательно планировать путешествие. Vodafone расширяет географию туристических локаций согласно развертыванию 4G сети в сельской местности.