Амбассадор Nikon Венсан Мунье запечатлел редкого снежного барса

11 июля 2017, 11:15

Европейский амбассадор Nikon и фотограф дикой природы Венсан Мунье (Vincent Munier) завершил масштабный фотопроект о вымирающих видах животных Тибета.

Чтобы запечатлеть виды этого относительно неизученного и неизвестного региона, Венсан перенес трудности, связанные с большими высотами, экстремально низкими температурами и сложным рельефом, вооружившись лишь палаткой, теплой одеждой, фотокамерами D5 и D500 от Nikon и объективами NIKKOR.



Венсану удалось заснять множество животных, включая дикого яка, тибетскую газель и антилопу, тибетскую песчаную лисицу и кошку Палласа, однако основной его целью был осторожный и пугливый снежный барс, оказавшийся под угрозой вымирания из-за климатических изменений.

Сближение человека и природы



Попасть в Тибет непросто не только с геополитической, но и технической точки зрения — все из-за высокогорной местности. С помощью местного проводника Венсан добрался до самых отдаленных и изолированных участков региона, достигая высот до 5000 м над уровнем моря.



«Мне вечно не дает покоя любопытство и жажда приключений, так что погодные условия и природа Тибета оказались идеальной задачей, — отметил Мунье. — Когда приходится работать в таких суровых условиях, хочется иметь под рукой лучшую фотокамеру и объективы, чтобы точно ничего не упустить. Я пользуюсь оборудованием Nikon с 12 лет. В этом проекте я рассчитывал на надежность моей любимой фотокамеры D5 и компактность модели D500 компании Nikon. Высокого качества снимков при съемке с большого расстояния удалось достичь во многом благодаря объективам AF-S NIKKOR 800mm f/5.6E FL ED VR и AF-S NIKKOR 24-120mm f/4G ED VR».

Внимание к угрозе для самого неуловимого хищника в природе



По некоторым данным, численность снежных барсов в дикой природе за последние два десятилетия сократилась по меньшей мере на 20 % ¹. Этот вид и ранее считался редким, но после того, как на Тибетском нагорье в том же ареале обитания было зафиксировано присутствие леопардов ², специалисты по охране окружающей среды забили тревогу.



Венсану пришлось трижды побывать в Тибете, прежде чем он смог увидеть снежного барса. Защитная окраска и осторожность этого животного не позволяют так просто с ним встретиться. Во время третьей поездки Венсану удалось два дня оставаться вблизи матери с детенышем, снимая их совместную охоту с помощью выбранной фотокамеры и объектива.