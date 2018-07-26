26 июля 2018, 13:15

Nikon начала разработку новой полнокадровой беззеркальной фотокамеры

Компания Nikon сообщает о разработке новой полнокадровой беззеркальной фотокамеры Nikon формата FX и объективов NIKKOR с новым байонетом.



Беззеркальная фотокамера и объективы NIKKOR с новым байонетом, над которыми сейчас трудятся инженеры Nikon, станут новым словом в мире оптики для фотографов. Создание беззеркальной фотокамеры стало возможным благодаря потрясающей технологии обработки изображений и вековому опыту Nikon в области исследования и производства оптики. Немалую роль в появлении новой фотокамеры сыграл опыт, полученный при разработке цифровых зеркальных фотокамер Nikon.



Работая над созданием новой беззеркальной фотокамеры и объективов NIKKOR, мы стремимся дать фотографам возможность делать более яркие и живые снимки.



Кроме того, эта беззеркальная фотокамера будет оснащена новым переходником байонета. Она также будет поддерживать объективы NIKKOR с байонетом F для цифровых зеркальных фотокамер Nikon, предлагая фотографам более широкий выбор.



Представляя новую беззеркальную фотокамеру, компания Nikon в очередной раз доказывает, что по праву является лидером отрасли. Кроме того, Nikon не планирует останавливаться на достигнутом и продолжит разработку цифровых зеркальных фотокамер, чтобы потребители могли оценить преимущества обоих видов устройств.

