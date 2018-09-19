На первом CitrusFunFest были выбраны 20 амбассадоров Цитруса

19 сентября 2018, 12:15

Амбассадоры получили возможность участвовать в формировании новых для рынка Украины продуктов. Пользоваться образовательной инфраструктурой Цитруса и первыми тестировать новинки гаджетов.



16 сентября в МегаЦитрусе прошел первый CitrusFunFest — открытый конкурс для всех студентов ВУЗов Одессы.

В нем приняли участие более 600 желающих стать Амбассадором Цитруса в возрасте от 16 до 24 лет, из которых по результатам познавательных конкурсов были выбраны первые 20. Они получили призы и подарки от партнеров фестиваля, а также знаки отличия, подчеркивающие их уникальность членства в клубе Цитрус. Им первым будет предоставлена возможность тестирования всех новых гаджетов, которые только собираются к выходу на рынок Украины, участие в фокус-группах для запуска. Мнение каждого из этих 20 ребят, как участников фокус-группы, будет учтено мировыми производителями смартфонов, планшетов, гаджетов и аксессуаров.

Все зарегистрированные студенты первого CitrusFunFest участвовали в командных состязаниях и набирали специальные баллы в личном и командном зачете.

Победителям пришлось продемонстрировать самые разнообразные навыки использования современных устройств и технологий: игры на PlayStation 4 в дисциплинах IFA и MortalCombat, съемку и монтаж роликов для YouTube, создание моделей с помощью 3D-ручек, состязания с использованием электротранспорта. Будущие Амбассадоры должны были показать себя лучшими в робототехнике, знаниях английского языка и фотосъемке для Instagram, где креативность оценивалась количеством лайков по хештегу #CitrusFunFest.

Партнерами первого CitrusFunFest выступили Одесская бизнес-школа WAVE, IT школа Hillel и школа английского языка Green Forest, Red Bull. Они организовали для участников мастер-классы, лекции и соревнования на звание лучших.

«Цель нашей программы Амбассадоров Цитруса — помочь молодежи реализовать свой творческий потенциал», — говорит Павел Проценко, заместитель директора по персоналу— «Сплотить между собой тех, кто хочет изменить мир благодаря современным технологиям и сформировать сообщество людей будущего, вдохновляющихся технологическими новинками, жаждущих поделиться своим опытом со всем миром. Все вместе мы хотим сделать так, чтобы любые технологические новинки стали привычными и доступными для украинцев, а наша жизнь — ярче и интереснее.»



Стать Амбассадором Цитруса может каждый — до конца года мероприятия CitrusFunFest пройдут в Киеве и Харькове, где доступ для участия в конкурсном отборе будет открытым для всех, кто хочет не просто стать частью перемен, которые приносят в нашу жизнь высокие технологии, но и возглавить их, присоединившись к команде Амбассадоров Цитруса.



