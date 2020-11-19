Цитрус вручил первую Play Station 5 в Украине

19 ноября 2020, 21:13

Только вчера украинские ритейлеры заявили, что не смогут в обещанные сроки предоставить новинку от Sony своему потребителю.

А сеть гаджетов и аксессуаров “Цитрус” сдержала свое обещание и уже с сегодняшнего дня, 19 ноября, радует фанатов новинкой.

Компания сообщает, что все клиенты, которые осуществили предварительную оплату за консоль, получат ее уже в течении нескольких дней.

“Цитрус”, как всегда, радует поклонников Play Station, предлагая постоянный кэшбэк 5% на игры и геймерские аксессуары. К акции “Черная пятница” также припасены приятные скидки на легендарные игры, среди которых уже, только что вышедшая FIFA 21, а с 23 ноября к списку прибавятся другие легенды!

Поклонники гейминга в “Цитрусе” всегда остаются в плюсе, так как клиенты постоянно участвуют в эксклюзивных программах лояльности, тестируют игры в интерактивных гейм-зонах и первыми получают премьерные игры, теперь и на Play Station 5.

К началу свободных продаж Play Station 5 стартует и программа “Цитрус Обмен”. Уже до Нового года будет возможность обменять свою консоль четвертого поколения на новенькую PS5 с минимальной доплатой.