Дефицит консолей от Microsoft и Sony может продлиться весь 2021-й год

9 февраля 2021, 13:41

В конце 2020-го года мир дождался выхода пятой серии консолей, которая может стать последней в их истории. Однако релиз новых Xbox и Play Station привел к большим проблемам. Получить новую консоль не так-то просто – компании не могут удовлетворить спрос на приставки нового поколения. Сейчас кажется, что существует больше шансов выиграть консоль, чем приобрести ее. Многие компании так и делают. Например, новостной портал BetON разыграл в январе Play Station, правда, предыдущей серии. Ранее также поступили и многие букмекерские конторы, например, Фонбет. Они устраивали розыгрыши консоли среди своих игроков и победителей организованных ими турниров.

Представитель компании Майк Спенсер заявил, что с дефицитом Xbox Series X/S получится справиться не раньше лета 2021-го года. Ранее в прессе была представлена информация из квартального финансового отчета компании, где говорилось о том, что спрос на консоль не удастся удовлетворить до конца марта 2021-го. При этом, представители Microsoft не стал рассказывать, что повлияло на изменение прогнозов компании.

Напомним, что Xbox Series X/S вышел десятого декабря прошлого года. Сейчас консоль недоступна в свободной продаже. Такая же ситуация и конкурентов Microsoft из Sony. Эта компания не успевает выпускать и продавать Play Station 5.

А вот издание Bloomberg публикует менее оптимистичный прогноз. По его данным, дефицит Play Station 5 и Xbox Series X/S в свободной продаже может продлиться до конца 2021-го года. Причиной этому является нехватка комплектующих деталей, из-за чего компании не могут наладить производство консолей. Bloomberg объясняет и причины этой нехватки. Дело в том, что из-за пандемии коронавируса вырос спрос на технику, а большая часть мощностей по всему миру направлена на производство чипов для 5G. Внедрение этой технологии является приоритетным, тогда как производство комплектующих для ПК и консолей происходит по остаточному принципу. Поэтому в издании уверены, что Sony и Microsoft вряд ли смогут удовлетворить спрос на свои консоли даже в начале 2022-го года.

У разработчиков Play Station 5 есть и другие проблемы с новой консолью. По данным портала VGCharts, в первые три недели года Sony проиграла конкуренцию Nintendo Switch. Консолей Play Station 5 было продано в три раза меньше, чем Switch. Всего за это время продали сто пятьдесят тысяч моделей Play Station 5. Про Xbox Series X/S и говорить нечего – их приобрели менее ста тысяч раз.

Интересно, что первая Nintendo Switch в отличие от новых консолей Sony и Microsoft появился на свет весной 2017-го года. В 2020-м разработчики объявили о релизе упрощенной версии Switch Lite, которая работает только в портативном режиме.