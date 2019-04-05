Xbox презентует консоль без оптического привода

5 апреля 2019, 11:15

Уже в первой половине 2019 года компания Microsoft презентует игровую консоль Xbox, в которой будет отсутствовать встроенный оптический привод.

О разработках нового устройства глава Microsoft Брэд Смит проинформировал еще в конце прошлого года.





5 фактов о беспроводном Xbox One S

Среди точной информации о новой модели консоли необходимо выделить следующие факты:

выпуск новинки запланировали на середину апреля 2019 года, а продажи стартуют 7 мая;

технически обновленная модель практически ничем не будет отличаться от уже представленной модели Xbox One S купить которую можно уже сейчас, и единственным важным отличием будет отсутствие оптического привода;

на девайсе по умолчанию будут установлены три игры: «Minecraft», «Море воров» и «Extreme Racing»;

предполагается, что версия без оптического привода будет более бюджетной, чем аналог с приводом;

как и предыдущая версия, новинка оснащена накопителем, который имеет емкость 1 Тб.

Xbox One S: достойный предшественник

Учитывая, что популярная модель Xbox One S мало чем отличается от презентуемой в 2019 году бесприводной новинки, целесообразным будет рассказать о преимуществах и назначении предшественника.

Игровая консоль Xbox One S позиционируется как семейный девайс, который подойдет любому члену семьи, независимо от возраста, пола и интересов. Безопасным играм для детей способствуют несколько важных опций:

ограничения покупок — инструменты контроля обезопасят вас от неожиданных приобретений, сделанных онлайн;

фильтрация содержимого — определенные игры, приложения и сайты могут быть обозначены как недоступные для ваших детей;

наличие экранного времени — полезная функция, благодаря которой вы можете установить предельное время пребывания ребенка за экраном;

наличие конфиденциальности — специальные настройки позволяют скрыть или сделать доступной определенную информацию для конкретного пользователя.

Режим многозадачности позволит использовать девайс даже тогда, когда, например, один член семьи хочет посмотреть онлайн-трансляцию матча, а другой — поиграть в гонки. Игровая консоль станет единым центром развлечений, при помощи которого вы получите доступ к самым топовым играм, развлекательным сайтам и интересным приложениям и сможете собрать всех членов семьи для увлекательного времяпрепровождения. Играть можно одновременно всей семьей, а также с друзьями, которые находятся за сотни километров от вас.