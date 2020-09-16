Microsoft рассказала об интерфейсах Xbox Series X и S: по одному HDMI 2.1

16 сентября 2020, 9:15

Корпорация Microsoft обновила официальные страницы игровых консолей Xbox Series X и Xbox Series S.

Каждый из сайтов наполнен разнообразной информацией о системах и красочными изображениями, а также подробностями технических спецификаций.

Посмотреть страницы и ознакомиться с особенностями консолей Microsoft следующего поколения вы можете по ссылкам выше. Мы предоставили вам несколько скриншотов Xbox Series X ниже.



Xbox Series X имеет один разъём HDMI 2.1, три разъёма USB 3.1 1-го поколения (они же USB 3.0), Ethernet стандарта 802.3 со скоростью до 1 Гбит/с и беспроводное подключение стандарта 802.11ac (Wi-Fi 5). Кроме того, консоль весит около 4,5 кг. Xbox Series X поступит в продажу 10 ноября.

Xbox Series S также имеет один разъём HDMI 2.1, три разъёма USB 3.1 1-го поколения, Ethernet стандарта 802.3 до 1 Гбит/с и беспроводное подключение стандарта 802.11ac (Wi-Fi 5). Обе консоли не имеют более современных USB Type-C и Wi-Fi 6. Кроме того, младшая консоль весит около 2 кг. Xbox Series S поступит в продажу 10 ноября.

Предварительные заказы обеих консолей откроются 22 сентября.

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