Новая функция на консолях Xbox ускорила загрузку игр из Сети

18 марта 2021, 10:45

В последнем обновлении для Xbox One и Xbox Series X и S появилась функция, которая позволяет пользователям вручную приостанавливать исполнение игр, чтобы увеличить скорость загрузки.

Об этом в Twitter рассказала руководитель отдела разработки Xbox Эден Мари (Eden Marie).

Мари рассказала, что функция приостановки позволяет пользователям вручную приостанавливать исполнение игры, чтобы повысить пропускную способность для загрузки обновлений или новых игр в очереди. Судя по всему, эта возможность работает как на Xbox Series X и S, так и на Xbox One. Пока обновление доступно только тестировщикам.



На консолях Xbox запущенная игра замедляет скорость загрузки в фоновом режиме. Это касается как многопользовательских, так и одиночных проектов. До сих пор геймерам приходилось закрывать активную игру, чтобы ускорить загрузку. Представленная функция позволяет им не делать этого.



Ещё неизвестно, как это повлияет на игры Xbox Series X и S, которые не поддерживают функцию Quick Resume (быстрое возобновление игры), и может ли приостановка проектов, требующих постоянное подключение к Сети, вызвать проблемы.