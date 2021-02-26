Mortal Shell получит улучшения для PS5, Xbox Series X и S на следующей неделe

26 февраля 2021, 12:45

Студия Cold Symmetry и издательство Playstack сообщили, что обновлённые версии ролевого экшена в стилистике тёмного фэнтези Mortal Shell для PlayStation 5, Xbox Series X и S станут доступны 4 марта.

Среди улучшений заявлена поддержка разрешения 4К, 60 кадров/с и возможностей контроллера DualSense.

Авторы отмечают, что «полностью переделали» игру для консолей текущего поколения. Помимо поддержки сверхвысоких разрешений и стабильных 60 кадров/с (на Xbox Series S — 30 кадров/с), обещаны улучшенные текстуры и увеличенная детализация. Владельцы PlayStation 5 смогут чувствовать тактильную отдачу геймпада DualSense при каждом ударе меча, успешном уклонении и использовании механики окаменения. При смене оболочки пользователи ощутят вибрации от сердцебиения и услышат шёпот, доносящийся из динамика контроллера.



Для тех, кто уже купил Mortal Shell для PlayStation 4 и Xbox One, обновление будет бесплатным. Остальным варианты для новых консолей предлагаются по цене версий для систем прошлого поколения — $29,99.

Также разработчики объявили о подготовке физических изданий обновлённых версий. Они будут представлены в двух вариантах — стандартном и коллекционном Deluxe Set. В состав второго войдут копия игры в двусторонней обложке, 140-страничный артбук с концепт-артами и эксклюзивными иллюстрациями и открытки с уникальными изображениями. Издание появится в магазинах Северной Америки и Европы весной и будет стоить $39,99 (€39,99).



Игра получила неоднозначные отзывы прессы (рейтинг на Metacritic — 75–76/100). В своей рецензии для 3DNews Денис Щенников назвал Mortal Shell «неспешным приключенческим слэшером с захватывающими сражениями и мрачной, мистической атмосферой» и отметил, что она существенно отличается от серии Souls, сходство с которой на первый взгляд может показаться чрезмерным.

Одним из главных недостатков, по мнению Щенникова, оказалась скоротечность игры: «В Mortal Shell от идейного вдохновителя мало что осталось. У неё свое лицо, собственный характер и интересные идеи. Особенно удались сражения. Но, во-первых, игры очень мало — блюдо заканчивается, когда аппетит только разыгрался. Во-вторых, некоторые дизайнерские решения скорее мешают — они будто созданы для растяжения скромного хронометража».

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