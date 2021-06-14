Мини-холодильники в виде Xbox Series X поступят в продажу ближе к концу года

14 июня 2021, 10:15

На презентации Xbox & Bethesda Games Showcase корпорация Microsoft заключительным анонсом представила мини-холодильник в виде Xbox Series X.

Сатирический трейлер подтвердил, что холодильник поступит в продажу в этот предпраздничный сезон, то есть в ноябре или декабре.

То, что Xbox Series X похожа на холодильник, было шуткой среди геймеров с момента самой первой презентации консоли в декабре 2019 года, что породило многочисленные мемы. В ответ на них Microsoft создала несколько настоящих полноразмерных холодильников Series X, отправив один ютуберу iJustine, а другой — рэперу Снуп Доггу. Помимо внешнего вида, особенность данной бытовой техники в том, что при открытии двери он издаёт звуковой сигнал запуска Xbox Series X.



Ранее в этом году Microsoft возродила мем, выпустив несколько мини-холодильников Series X в качестве рекламной поддержки нового бренда энергетических напитков ZOA Дуэйна «Скалы» Джонсона (Dwayne 'The Rock’ Johnson). В Microsoft изначально заявили, что не будут делать холодильники общедоступными, но передумали после того, как Xbox победил в опросе Twitter о самом популярном бренде.



Стоимость мини-холодильника не объявлена.

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