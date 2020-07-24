Анонсирован кооперативный шутер Warhammer 40,000: Darktide от авторов Warhammer

На Xbox Games Showcase студия Fatshark анонсировала Warhammer 40,000: Darktide для ПК и Xbox Series X. Игра представляет собой кооперативный шутер от первого лица.
Warhammer 40,000: Darktide разрабатывается создателями дилогии Warhammer: Vermintide. Вместе с собратьями-инквизиторами вы будете сражаться в глубинах города-улья Тертиум против сил еретического культа Адмонишн, который хочет захватить власть на планете Атома Прайм. Если вы не одолеете осквернённых врагов, город падёт жертвой Хаоса.
(С) 3Dnews