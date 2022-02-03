Слухи: кооперативный экшен Suicide Squad: Kill the Justice League не выйдет

3 февраля 2022, 11:45

Журналист Bloomberg Джейсон Шрайер (Jason Schreier) со ссылкой на собственных информаторов сообщил о переносе кооперативного приключенческого экшена Suicide Squad: Kill the Justice League на более поздний срок.

Напомним, совместный проект издательства Warner Bros. Games и разработчиков из британской студии Rocksteady (серия Batman Arkham) пока что официально заявлен на текущий год.



По данным же источников Шрайера, релиз Suicide Squad: Kill the Justice League было решено перенести на 2023 год из-за осложнений, вызванных пандемией COVID-19, и других трудностей разработки.



Шрайер отметил, что в недавнем твите генеральный директор WarnerMedia Джейсон Килар (Jason Kilar) подтвердил релиз в 2022 году Hogwarts Legacy и Gotham Knights, тогда как Suicide Squad: Kill the Justice League в публикации не упоминалась.

Suicide Squad: Kill the Justice League выйдет на PC (Steam), PS5, Xbox Series X и S. Игрокам в роли участников пресловутого Отряда самоубийц предстоит спасти мир от Лиги Справедливости, членов которой контролирует суперзлодей Брейниак.

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